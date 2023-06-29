「POP MART泡泡瑪特」全台最大店進駐台中新光　娃友排長龍朝聖

▲新光三越台中中港開泡泡瑪特新店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼在新光三越信義新天地A11開出台灣首店的「POP MART泡泡瑪特」，位於台中中港店的台灣二號店也在今（6／29）天開幕，主打全台最大32坪店面，販售超過上百種款式，開幕期間發售全球限量3,000隻的 「SKULLPANDA梅花士兵」及多款限量熱賣商品，並祭出開幕滿額贈禮活動，果然吸引中部「娃友」捧場，一大早就排出長龍。

POP MART台中新光的台灣二號店，陳設動線類似台北信義A11店，但面積比台北更大，可提供消費者更加寬敞的購物體驗；店內裝潢設計以暖色調為主，藉由木紋陳列櫃及霧面金屬的異材質共構，打造出溫暖又帶有奢華質感的舒適空間。開幕日祭出全球僅限量3千個的「SKULLPANDA梅花士兵」，搶先開賣80個，需消費滿999元加價980元購買，即便每人限購一隻，仍在一開幕就搶購一空。

除梅花士兵之外，另推一系列的MEGA MOLLY限量熱賣商品，包含海綿寶寶迷必尖叫的最新聯名款「MEGA SPACE MOLLY 400% 派大星」，售價5,980元，限量54隻；「MEGA SPACE MOLLY 1000% 派大星」，售價26,800元，限量6隻；與Care Bears聯名的「MEGA SPACE MOLLY 400%+100% Care Bears易怒熊」，售價6,980元，限量96隻；「MEGA SPACE MOLLY 1000% Care Bears 愛心熊」，售價26,800元，限量3隻，以及藝術家上野陽介設計款「上野陽介甜甜虎手辦」，售價980元，限量48隻，強調「售完不再補貨」。

業者表示，即起至7／4期間，於門市消費滿3盒盲盒，可獲SKULLPANDA溫度系列杯墊；消費滿5盒盲盒可獲SKULLPANDA溫度系列杯墊（盒裝）；消費滿2,999元再贈「魔力卡卡MOLLY自動傘」。此外也預計在今年開出第一間街邊店。

無獨有偶的，吉卜力工作周邊商品專賣店「橡子共和國」位於台中中港店的門市今天也改裝開幕，將櫃位位置更新，一上手扶梯就可見到大龍貓的身影，改裝新增全台首次登場的《魔女宅急便》「真好吃麵包店」拍照打卡點，讓粉絲們一秒進入作品的夢幻世界。

配合店鋪重新開幕，「立體場景多用收納盒」也推兩款新品，包括「龍貓 電動三輪車」與「魔女宅急便 吉吉和莉莉」。業者表示，本次也推出滿額禮「紀念陶瓷吸水杯墊 中小龍貓被發現了！」只要消費滿1,200元就能帶回家。7／3起還推加碼送，於店鋪拍照打卡上傳至臉書或IG公開分享，即贈送限量台中中港店專屬設計「龍貓 金針花小貼紙」。