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2023韓國首爾必吃美食　蔘雞湯夏天喝更夯、厚片蛋吐司超美味

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文／MENU美食誌

韓國首爾除了是知名旅遊勝地，更是聚集韓式美食料理之城市。想更新韓國美食清單，看這篇就對了！

橋村炸雞
294 JONG-RO, JONGNO-GU, SEOUL, 南韓

堪稱神級美食的橋村炸雞一共有三種口味，原味、辣味、蜂蜜，另外還有半半口味，即是原味搭配辣味的雙拼炸雞，餐點皆為現點現做，還會贈送玉米片。

▲橋村炸雞。（圖／美食客山楂人提供）

陳玉華奶奶一隻雞
18 JONG-RO 40GA-GIL, JONGNO-GU, SEOUL, 南韓

湯頭有著濃郁的蒜頭香氣，還有馬鈴薯的清甜，店家只挑飼養35天的嫩雞來燉煮，雞肉多汁細緻，相當軟嫩，是首爾必吃美食之一。

▲陳玉華奶奶一隻雞。（圖／美食客Anita Lin提供）

小豬存錢筒( 돼지저금통 )
146-1 EOULMADANG-RO, MAPO-GU, SEOUL, 南韓

主打石頭烤肉，使用石頭代替烤盤，將肉片直接放在石頭上烤，每桌皆會附贈大醬湯，各種韓式小菜都可以免費續加，推薦五花肉、豬頸肉、牛排。

▲小豬存錢筒( 돼지저금통 )。（圖／美食客Anita提供）

孔陵一隻雞 서울시 서대문구 대형동
54 YONSEI-RO 2DA-GIL, SEODAEMUN-GU, SEOUL,南韓

孔陵一隻雞的湯頭清甜且富有層次，可以依個人口味搭配辣椒醬，蒜末和泡菜放入湯內一同燉煮，推薦特製沾醬、海苔雞蛋粥。

▲孔陵一隻雞。（圖／美食客chenzuzuchenfood提供）

土俗村蔘雞湯
5 JAHAMUN-RO 5-GIL, JONGNO-GU, SEOUL, 南韓

位於北村韓屋村附近的土俗村蔘雞湯，建築為古色古香的韓屋，點餐後會送上免費的麥茶及人蔘酒，推薦人蔘雞湯、海鮮煎餅、電烤雞。

▲土俗村蔘雞湯。（圖／美食客Debby Lee提供）

EGG DROP
15 HONGIK-RO, SEOGYO-DONG, MAPO-GU, SEOUL, 南韓

Egg Drop以厚片吐司為名，販賣三明治、漢堡、套餐、沙拉、套餐組合。特別推薦招牌Mr.Egg、培根雙倍起司、Avo Holic酪梨口味。

▲EGG DROP。（圖／美食客加勒比義式冰淇淋提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 韓國, 美食

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