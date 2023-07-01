LIFE・經典／星巴克全台門市導入循環杯　會員使用加贈點數

▲星巴克擴大循環杯計畫，7月在全台門市提供。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人總是心念環保，卻不知道怎麼開始，而如今永續的措施已經陸續來到我們眼前，我們只需要去實踐它，即便是一杯星巴克咖啡。

台灣星巴克宣布，從7／1起全台門市都提供循環杯服務，除醫院、機場及部分廠區等特定門市外，共有超過500間門市，消費者都可選擇使用循環杯，只要門市在點購現場調製飲料時，告知要使用循環杯即可，不但能在指定26家門市內的還杯機台歸還，也可於7-ELEVEN提供OPEN iECO循環杯服務的門市歸還。

星巴克表示，自2022年12月於60家門市試行循環杯專案至今，已減少超過22,000個的一次性杯子，今年度積極響應政府政策，4月至今，全門市目前每日平均更超過6%的消費者使用自帶飲料杯優惠，加上七月全門市導入的「循環杯專案」，期望能逐步邀請顧客從一杯咖啡出發，讓所在的環境更加美好。7／1起至7／7止星禮程會員完成使用循環杯，將可額外獲贈5顆星；第二波7／8至7／31止使用星巴克循環杯將可額外獲贈2顆星。

▲星巴克循環杯7月深入全台門市。（圖／業者提供）

少拿一個紙杯塑膠蓋，地球就少一個萬年垃圾。外型簡約、設計清爽的循環杯，看似是一個簡單的回收服務，卻藏有許多細膩的考量，觀察到消費者之所以使用外帶紙杯，一部分也是為了品牌價值，而循環杯的設計解決了這一點，還附帶環保意識，對於會員或是經常前往消費的族群，皆能更有使用意願。

消費者只要登入星巴克APP，在提供循環杯計畫之門市點購飲料，每杯預扣押金50元即可租借循環杯，從借杯日起計算在7天內，攜帶循環杯至提供服務門市臨櫃、或於門市內的KIOSK還杯機台，掃瞄星巴克APP內的還杯辨識碼，再掃描杯子上的QR Code即可進行還杯，成功歸還循環杯後，系統將退回預扣押金至會員帳號。

業者表示，回收之循環杯皆依照政府相關作業指引進行洗滌及有效殺菌，並定期送第三方單位SGS檢驗清洗品質，確保循環杯衛生安全無虞，顧客可以安心使用。

永續不僅為他人而做，也為自己、後代人們而做，地球的永續沒有國籍、種族、你我之分，紙杯內膜的防水處理，讓紙杯成為復合材質，事實上在台回收率不到10%，幾乎有90%都被當成垃圾廢棄，在我們享受便利的同時，也該知道這一點。

日本生活品牌MUJI無印良品，近期在台也宣布即起與Gogoro共同合作，發起「Recycling for Good」限定PP回收再生活動，增加回收近150項的指定款PP商品系列。消費者在7／30前，可將無印良品5號PP材質製成、長寬高尺寸分別不超過30公分的PP用品，清理乾淨及乾燥後，攜至指定門市或指定Gogoro活動門市回收，這些回收PP素材將有機會重新投入循環製程，成為Gogoro嶄新商品中的重要零件。