Y2K最潮拍貼機降臨！水上芭蕾級防脫、眼影天花板滿足玩色癮

記者李薇／台北報導

時下最受歡迎Y2K潮流，不僅要繽紛「多巴胺穿搭」，妝容也要大膽玩色，再找閨蜜拍一系列可愛美照，絕對是年輕最棒的證明，以下就盤點多款厲害彩妝，不管是外出或是在家都可以買好買滿，畫出今夏最潮的活潑熱力。

＃M.A.C Y2K光次元咖啡館

「美唇製造機」M.A.C絕對是玩翻繽紛色系的彩妝品牌，今夏在台北忠孝SOGO推出超前衛咖啡館，滿滿銀光粉紅色牆面與超復古彈珠台、電動遊戲機，讓妳一站玩好玩滿，當然最關鍵的就是先靠櫃試一款屬於自己的唇色或底妝，秒速變身新世代美少女，任一消費就可以免費拍韓系拍貼機。

另外，現場也與精品咖啡Nespresso合作，拍照打卡並追蹤品牌官方IG，現拿超持妝濾鏡蜜粉1.5g或超奇肌修護花瓣精萃1.5ml，再喝現做冰咖啡，每天限時限量，當然要一早就去排隊搶拍。經典子彈唇膏也推出「超水感持色水唇膏」4支新色，一抹重回學生飽滿澎潤唇，逆齡又甜美。

＃MAKE UP FOR EVER 5周年官網生日慶

繽紛色彩怎麼可以少了MAKE UP FOR EVER，擁有藝術家靈魂的專業彩妝，旗下當然色選超級多，完全不用擔心色調不夠顯眼、飽和，只要看準藝術大師系列，就是下手關鍵，官網任選3件還現折300元，絕對是補貨好時機。

另外，很多人都遺忘的AQUA 24H超防水系列，更是台灣夏天必備良伴，創始是為了水上芭蕾舞者妝容設計的單品，面對波濤駭浪、劇烈運動都不會殘缺的持久度，從眼線、眉彩、眼影筆都有，用過真的回不去，只會後悔沒有早點認識它們。

＃肌膚之鑰 星鑽光采四色眼影

新手也想要過一過玩色的癮，但又害怕選到不適合的單品，那肌膚之鑰絕對是最好閨蜜，讓妳瞬間愛上完妝的自己，這次全面升級星鑽光采四色眼影，多達12種顏色，每一盤都是亞洲人閉眼挑都不會踩雷的單品，溫柔奶茶、深邃卡其或是奶油玫瑰，單上就可以展現優雅自信妝容。

而肌膚之鑰向來是廣為人知的「材質天花板」，不管是珠光、霧光還是璀璨光粉體，都不用擔心眼妝顯泡、顯髒，一抹秒服貼在眼部肌膚，簡直比原生還要親膚的妝效，說是素顏路人都會信，絕美的海藍色眼影盒，全色系收藏都不過分。