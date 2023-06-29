fb ig video ETtoday search mobile

Y2K最潮拍貼機降臨！水上芭蕾級防脫、眼影天花板滿足玩色癮

>

記者李薇／台北報導

時下最受歡迎Y2K潮流，不僅要繽紛「多巴胺穿搭」，妝容也要大膽玩色，再找閨蜜拍一系列可愛美照，絕對是年輕最棒的證明，以下就盤點多款厲害彩妝，不管是外出或是在家都可以買好買滿，畫出今夏最潮的活潑熱力。

＃M.A.C Y2K光次元咖啡館

「美唇製造機」M.A.C絕對是玩翻繽紛色系的彩妝品牌，今夏在台北忠孝SOGO推出超前衛咖啡館，滿滿銀光粉紅色牆面與超復古彈珠台、電動遊戲機，讓妳一站玩好玩滿，當然最關鍵的就是先靠櫃試一款屬於自己的唇色或底妝，秒速變身新世代美少女，任一消費就可以免費拍韓系拍貼機。

▲M.A.C,肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,彩妝,多巴胺。（圖／品牌提供）

另外，現場也與精品咖啡Nespresso合作，拍照打卡並追蹤品牌官方IG，現拿超持妝濾鏡蜜粉1.5g或超奇肌修護花瓣精萃1.5ml，再喝現做冰咖啡，每天限時限量，當然要一早就去排隊搶拍。經典子彈唇膏也推出「超水感持色水唇膏」4支新色，一抹重回學生飽滿澎潤唇，逆齡又甜美。

＃MAKE UP FOR EVER 5周年官網生日慶

▲M.A.C,肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,彩妝,多巴胺。（圖／品牌提供）

繽紛色彩怎麼可以少了MAKE UP FOR EVER，擁有藝術家靈魂的專業彩妝，旗下當然色選超級多，完全不用擔心色調不夠顯眼、飽和，只要看準藝術大師系列，就是下手關鍵，官網任選3件還現折300元，絕對是補貨好時機。

▲M.A.C,肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,彩妝,多巴胺。（圖／品牌提供）

另外，很多人都遺忘的AQUA 24H超防水系列，更是台灣夏天必備良伴，創始是為了水上芭蕾舞者妝容設計的單品，面對波濤駭浪、劇烈運動都不會殘缺的持久度，從眼線、眉彩、眼影筆都有，用過真的回不去，只會後悔沒有早點認識它們。

＃肌膚之鑰 星鑽光采四色眼影

▲M.A.C,肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,彩妝,多巴胺。（圖／品牌提供）

新手也想要過一過玩色的癮，但又害怕選到不適合的單品，那肌膚之鑰絕對是最好閨蜜，讓妳瞬間愛上完妝的自己，這次全面升級星鑽光采四色眼影，多達12種顏色，每一盤都是亞洲人閉眼挑都不會踩雷的單品，溫柔奶茶、深邃卡其或是奶油玫瑰，單上就可以展現優雅自信妝容。

▲M.A.C,肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,彩妝,多巴胺。（圖／品牌提供）

而肌膚之鑰向來是廣為人知的「材質天花板」，不管是珠光、霧光還是璀璨光粉體，都不用擔心眼妝顯泡、顯髒，一抹秒服貼在眼部肌膚，簡直比原生還要親膚的妝效，說是素顏路人都會信，絕美的海藍色眼影盒，全色系收藏都不過分。

►這三大星座女簡直「優秀男人收割機」！TOP 1顏值高、能力強當然都會淪陷

►以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

►43歲金泰希簡直「凍齡天花板」！同框小11歲林智妍沒輸被讚爆

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

M.A.C, 肌膚之鑰, MAKE UP FOR EVER, 彩妝, 多巴胺

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

41歲宋慧喬又讓網友美哭！祖母綠、藍寶石上身　滿滿法式鬆弛感好仙

41歲宋慧喬又讓網友美哭！祖母綠、藍寶石上身　滿滿法式鬆弛感好仙

網路爆紅「8水2油」養膚法！1秒搞定速效又有感，懶人必學美顏小心機 涼意滿分的「空靈系香水」！無法用言語定義的清爽，只有噴上才會懂 迪麗熱巴裙襬一撩露絕對領域太辣！泳衣配半身裙時尚度爆棚 Angelababy又拿收藏出門！愛馬仕極限量「黑夜小房子」要價近500萬 包子頭綁不好變道姑？3招手殘人也會的必學編髮　輕鬆紮出完美花苞頭 最喜歡獨處的3大星座！Top 1活潑是裝的，宅在家一個人更自在 有錢人都會有的三大特質！養成「幸運體質」好事自然來敲門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面