三得利「百年時光之旅」展覽在台揭幕　一嚐山崎百年紀念款

▲三得利今年100周年，在台舉辦百年時光之旅展覽。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台受到不少藏家青睞的三得利威士忌，今年適逢山崎酒廠創立100周年，台灣三得利於微風廣場9樓展演廳策劃「Suntory Time三得利100週年時光之旅」，且推出限量席次品酩饗宴，席間以采采食茶法式手藝詮釋日本文化，還能一飲山崎、白州等百年紀念款，讓支持者不需遠遊，也能享用美好微醺。

今年為日本山崎酒廠創立100周年，也是台灣三得利邁入20年的歷程碑，為引領愛好者探索歷代傳承的匠心之魂，特別策劃「Suntory Time 三得利 100 週年時光之旅」展覽，以主題區域呈現沉浸式的視覺享受，讓參觀民眾仿彿穿越時光迴廊，感受三得利品牌百年來的歲月印記。

展區內還打造百周年限定酒吧,提供限量酒款單杯販售，包含山崎18年單一麥芽威士忌百年紀念款、白州18年單一麥芽威士忌百年紀念款、角瓶百周年紀念款等，讓參觀者輕鬆一嚐時光之味。若想更沉醉其中，還可報名限量品酩饗宴，包括4款百年紀念款山崎18年、山崎18年水楢桶風味、白州18年、白州18年泥煤風味、角瓶、響Japanese Harmony全都能品嚐。

4款百年紀念款由第五代首席調酒師福與伸二Shinji Fukuyo主導，福與伸二於2009年起擔任三得利的首席調酒師一職，曾前往蘇格蘭學習威士忌製作的專業技術，並擔任過日本歷史最悠久的山崎酒廠之總經理，豐富的經歷承襲嚴謹製酒工藝，兼以創新的面貌呈現給全球藏家。

百年紀念款中「山崎18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款- 水楢桶風味」，以百分之百陳釀於日本獨有的水楢橡木桶中超過18年的酒液為主，早在1940年代，團隊開始進行水楢桶釀造的各種試驗，因具有極難駕馭的細緻木質調性，其口感陳釀於日本四季流轉之時，滋養於山崎酒廠的自然風土，增添日本特有的禪意優雅，是成為最能代表日本威士忌風味之一。

而「白州18年單一麥芽日本威士忌百年紀念款 - 泥煤風味」，則展露全新的「日式煙燻泥煤味」風貌，風味更顯平衡柔和，展現細膩繁複又雅緻的日式文化，入口給予濃烈的森林香氛，伴隨緩慢釋放而出的煙燻香氣，之後以草本芳香和青翠果香作為尾韻，為泥煤威士忌寫下全新詮釋。

近期百富也與勞瑞斯牛肋排餐廳合作，推出特殊套餐，內含三款百富威士忌，包括百富12年糖心橡木Highball、14年泥煤週單一麥芽威士忌、百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌，搭配四道主廚特別研製專屬餐點，另可加價550元加點百富21年波特桶單一麥芽威士忌。

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