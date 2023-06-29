網搜7個「無痛生活小習慣」，讓家裡清潔溜溜不雜亂

▲維持家裡整潔有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

你是不是每次整理完家裡，沒過幾天又是一團亂呢？網搜7個無痛小習慣，讓你家裡隨時保持整潔，即使不擅長做家事也OK！

#起床立刻整理床鋪

有時候房間會看起來雜亂，就是因為被子一團團看得礙眼，建議早起可以把被子鋪平在床上，根本不需要摺，就能看起來很整潔。

#別等垃圾滿了才倒

你一定有這種經驗，垃圾桶能塞多滿是多滿，導致家裡氣味不好聞，垃圾滿出來也會影響心情，尤其夏季的垃圾容易招致果蠅蚊蟲，因此建議七分滿就可以倒掉。

#邊做飯邊打掃

不管是做菜或是切水果也好，在做菜的空檔可以趕快把用過的工具洗好，並將一些東西歸回原位，隨手收起來，就不用擔心做完飯廚房搞得一團亂。

#吃完飯後快點洗碗

不少人習慣堆很多碗才開始洗，這個習慣一定要改，研究指出，4個小時不洗碗就會讓細菌瘋長，為了健康和衛生，絕對不要拖延。

#用完東西就把物品放回原位

與其花時間去整理，倒不如隨手把用完的東西就放回原位，家裡只要一個人先養成這個習慣，全家人就會一起往好的方向前進。

#洗牙洗臉後清潔檯面

水垢容易讓人看了心煩，且堆積太久也不意處理，建議刷牙洗臉之後，使用就順手擦乾，避免水垢累積，導致於日後清理得大費功夫。

#養成斷捨離習慣

換季的時候，建議去審視一下衣物或用品，若是堆了幾個月都沒在使用，建議忍心斷捨離，清出空間就能讓家裡看起來更為整潔。