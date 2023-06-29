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王棠云一周運動5天「對身材不夠滿意」　穿緊身裝逛愛店ASPORT

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記者鮑璿安／台北報導

複合式運動精品品牌ASPORT迎來全新NOKE 忠泰店，邀請藝人王棠云（Sarah）搶逛新店，她私下愛運動，早已是品牌愛好者，這次身穿兩截式緊身運動服飾，笑說難得有機會穿這樣出鏡，她對身材的要求頗高，被問到是否有比較滿意的部位？王棠云謙虛表示還有很多地方練得不夠，唯獨手臂稍微緊實了一些。

▲▼ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲▼ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲王棠云身穿設計師品牌BLACK MILE運動服飾。（圖／品牌提供）

王棠云身穿設計師品牌BLACK MILE運動服飾，修身效果讓她大讚肉都被收緊了，這回來到ASPORT忠泰店非常雀躍表示，「我喜歡運動，這裡是我最愛的店！」至於私下挑選運動單品有什麼重點？她說自己著重於布料以及剪裁，特別喜歡黑白灰色系，較少嘗試亮色品項。王棠云2017年與余文樂結婚後，育有一雙兒女Cody和Celest，目前將重心放在照料兒女上，但健身任務完全沒耽誤，一周至少運動5天，會先送完小孩上學，自己再開始運動課程，最喜歡網球、拳擊項目。

▲▼ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲王棠云是運動愛好者 。（圖／品牌提供）

王棠云對於自己的身材滿意度很謙虛不敢打分，她說找到適合自己的運動很重要，即便天天鍛煉，仍沒有最滿意的部位，被問到是否會跟老公一同運動？她表示，「他時間比較不固定，最近都在拍戲，有空檔會一起帶小孩出去。」

▲▼ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲ASPORT全新NOKE 忠泰店以城市綠洲為題設計打造。（圖／品牌提供）

▲▼ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲話題性瑜珈品牌 ALO YOGA。（圖／品牌提供）

ASPORT全新NOKE 忠泰店以城市綠洲為題設計打造，引進韓新銳設計師品牌NYLORA全新春夏系列、時尚運動品牌BLACK MILE，話題性瑜珈品牌 ALO YOGA單品更於7月5日搶先上市春夏最新款與美國同步。超模Kendall Jenner喜愛的洛杉磯運動鞋履品牌 APL TechLoom Zipline最新跑鞋系列也上架，線型式環繞鞋面、透氣材質帶來舒適腳感，是運動和質感生活的完美體現。

▲▼ 劉品言 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 台北首間直營店開幕，純白色洞穴般的空間充滿夢幻感。（圖／品牌提供）

同樣位於NOKE 忠泰樂生活一樓，設計師品牌APUJAN 成立10周年帶來台北首間直營店，將十年間的跨界合作，超過百款服飾呈現於店內，包含 2023 春夏系列《奇幻旅館》、2022 秋冬系列《故事奪還者》、2022 春夏系列《迷宮喧囂》與近幾季的時裝秀上款式，同時也迎來男裝系列，詹朴也承諾一定會有更多款式，持續開發不同材質。

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關鍵字：

ASPORT, 王棠云, Sarah, NOKE

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