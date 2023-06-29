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放鬆大吃竟然可助減肥　靠心情維持體態更有效

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▲大吃,狂吃,減肥,示意圖。（圖／unsplash）

▲維持身形是長期抗戰，太緊繃反而會有反效果。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代的飲食行為下，多數人都必需面臨「控制體重」或「減重」的議題，在觀念日新月異之下，目前減重已經不能靠「不吃」來達到目的，因為這有可能會讓身體機制反彈，讓基礎代謝率下降，導致「吃什麼都容易胖」的結果，營養師建議，維持體態是一種長期的習慣，不要把自己逼的太緊，讓自己放肆一天大吃，長遠下來說不定有助減重。

▲妹子,單身,吃飯（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

人的身體是會適應環境的，若想讓自己更加輕盈，限制和注意每日卡路里的攝取確實是方法之一，但別把自己逼的太緊，三餐都吃沙拉等低熱量的餐食，久而久之身體也會逐漸適應，這樣激烈的手段很快就遇到瓶頸，建議可訂一個期間，像是一周吃一次甜點，和一個月大吃一頓，讓身體跟心靈適度得到滿足，會瘦得更健康。

▲吃飯,用餐,飲食。（圖／免費圖庫pexels）

細嚼慢嚥並非僅是為了禮貌，在吃飯時多咀嚼幾下，試著品嚐食物更細膩的滋味，你會發現比囫圇吞棗吃下肚更有趣，此外也能順勢放慢進食的速度，好讓你的胃部跟大腦有時間反應，不會持續發出飢餓訊息，可以先吃一半，之後的半小時將進食速度放得更慢，說不定你會發現你想吃的沒這麼多。

▲▼蛋糕,烘焙,商店,甜點,冰櫃,櫥窗。（圖／翻攝自pixabay）

誘人的甜點大多數人都很難抗拒，然而糖分真的是減肥最大的敵人，它總是會讓我們「快樂且不知覺的上癮」，但千萬切記，吃進糖分之後不僅只吸收它本身的熱量，它還會叫大腦要攝取更多，食慾就這樣被激發了，試著忍耐2周進行減糖生活，至少要減少一半，熬過這段期間之後你會發現之後面對甜食的誘惑，你會自在很多。

宵夜 睡眠不足。（圖／翻攝自pixabay）

身體裡有一種「意識自己有足夠能量」的激素，稱之為瘦蛋白，若身體中瘦蛋白的水平低，就會持續釋放想補充熱量的訊息，時時刻刻都很饑餓，瘦蛋白的數值跟睡眠有關，所以盡量每天睡足7至8小時，會讓身體飢餓的需求下降，達到減重的效果。

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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