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必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

這年頭的美妝保養品除了比功能、比CP值，更要比話題，近來就有不少品牌紛紛聯名人氣動畫或超萌卡通角色，推出各種吸睛商品，像是全球都超紅的《鬼滅之刃》炭治郎、禰豆子就化身成人氣眼藥水；而小美人魚、尼莫等迪士尼角色則是躍上KOSE雪肌精，可愛到讓人全部都想收藏。

KOSE雪肌精X迪士尼

KOSE雪肌精每年都會推出的環保活動「SAVE the BLUE」邁入第15周年，今年特別攜手Disney，將於7月推出全新限定商品，將商品包裝換上和海洋有關的迪士尼角色，包含「小美人魚」裡的愛麗兒和「海底總動員」裡的小比目魚尼莫、鯊魚布魯斯，更有「海洋奇緣」的主角莫娜及小雞憨憨等，讓雪肌精漾活系列更加生動活潑。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲KOSE雪肌精聯名迪士尼，讓，讓小美人魚、尼莫等與海洋有關的角色躍上限定包裝。

這次聯名限定共推出4個品項，其中3款是以漾活系列裡針對敏感肌設計的舒敏型為主，包含潤膚露、潤膚乳、潔顏慕絲等最簡單的基礎保養品項；還有1款是能同時帶給肌膚水潤、透明感、膨潤、柔嫩、緊緻、透亮6大完美保養功效的雪肌精全能活膚凝露，迪士尼粉絲們勢必要搶起來。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精漾活低敏潔顏慕絲(DISNEY海洋限定版)，160ml，NT$600。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精全能活膚凝露(DISNEY海洋限定版)，80g，NT$1,200。

樂敦X鬼滅之刃

長年熱賣的日本眼藥品牌樂敦邀來風靡全球的日本漫畫神作《鬼滅之刃》聯手，為2款旗下人氣眼藥水搭配竈門兄妹2大主角，推出台灣限定聯名款，以「全集中の一滴」的概念，從外盒到瓶身設計都充滿巧思，將角色經典元素融入其中。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲樂敦 勁眼藥水 (鬼滅之刃限定版)，12ml，NT$250。

一滴勁涼爽快的｢樂敦勁眼藥水｣以炭治郎的綠色系結合羽織花紋為設計靈感，經典綠格紋搭配華麗的燙金，瓶身上同樣有著金綠菱格紋，結合鬼滅迷一眼就能辨識的日輪刀刀鍔圖騰，帥氣風格與有著8級冰感、一滴涼感爆發的勁眼藥水特別搭。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲樂敦 妮婕眼藥水 (鬼滅之刃限定版)，8ml，NT$250。

一滴紅眼退散的「樂敦妮婕眼藥水」則以禰豆子的經典粉紅展開，配上禰豆子銜著竹筒睜著天真無邪的粉紅大眼，滿滿少女心，粉紅瓶身上更有著麻葉紋樣和一只禰豆子的綠色竹枷，精巧可愛，打開瓶蓋彷彿解開封印。

Kanebo ALLIE X 史努比

長年熱賣的超經典ALLIE防曬乳，去年曾推出過史努比限定版包裝，超可愛設計掀起搶購潮。這次精選2大明星產品：擁有如水般輕盈質地、臉部及身體皆可使用的持采UV高效防曬水凝乳EX，和能修飾黑眼圈、毛孔的濾鏡調色UV防曬乳，再推出第二彈史努比限定包裝，各有3款可愛圖樣，搭配海洋風格插畫，打造夏日可愛風情，產品外盒更能發揮小巧思變成收納盒、名片盒。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲Kanebo ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 限定設計款S，SPF50+/PA++++，90g，NT$850。

▲▼ 必搶聯名美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲Kanebo ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳(木質調勻妍) 限定設計款S，SPF50+/PA++++，40g，NT$730。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 保養品, 聯名, KOSE, 雪肌精, 迪士尼, 小美人魚, 海底總動員, 樂敦, 鬼滅之刃, 彌豆子, 炭治郎, Kanebo, ALLIE, 史努比, SNOOPY

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