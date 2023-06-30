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日本超搞怪「納豆飯粒雨傘」防止偷拿！　逼真纏絲模樣讓人倒彈

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記者鮑璿安 ／台北報導

下雨時帶雨傘出門已經很不便了，若是還被偷走一定會很氣憤，日本推特最近就瘋傳一款納豆雨傘，以「絕對不會被人拿走」為前提研發，看到手柄上頭黏著逼真的納豆和米飯，一秒就會讓人卻步，簡直太有創意了！

日本藝術家kanapei腦洞大開研發了一款降低失竊率的雨傘，撐開來一切正常，但細看手柄處就會發現，密密麻麻的納豆和飯粒黏在上頭，甚至還纏絲了，讓傘柄看起來濕濕黏黏，超不想用手觸碰到。當然這不是真的納豆，而是kanapei以食物模型的作法，把逼真的納豆一顆顆不規則點綴在傘柄上，就像是納豆蓋飯被打翻，逗趣模樣讓人會心一笑。

也因為這款納豆雨傘受到網友好評，kanapei陸續製作了多把販售，售價為3,600日幣（約780元台幣），未來若是在傘架看到被納豆沾到的雨傘，也千萬別意外了！

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字：

雨傘, 日本, 納豆

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