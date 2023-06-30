無印良品桃園最大「無隔閡眼鏡賣場」開幕！一站配鏡採買日用品、優惠曝光

記者鮑璿安／綜合報導

MUJI無印良品今30日在大潤發中壢店再展新門市，佔地超過500坪成為桃園最大店，看點更在於首次攜手日系品牌JINS眼鏡，共同開啟全新型態的無隔閡賣場，往後民眾能享受到更便利的購物體驗，穿搭與配鏡一站購足。業者也加碼開幕優惠，《ETFASHION》一次整理給讀者看！

▲MUJI無印良品首度攜手JINS眼鏡打造複合式概念店 。（圖／業者提供）

該門市考慮到量販店的購物消費模式，產品主要針對居家、收納用品及料理食品的銷售，特別陳設了「日日好物」商品系列，精選200元以下的日常用品推薦給民眾。也因為是首次與日系品牌JINS的合作店，除了有JINS提供的眼鏡作為陳列搭配之外，也備有老花專用的閱讀眼鏡，方便民眾於店內使用。雙方更共同打造近10坪，以「再生與永續」為主題的公共區域，邀請消費者共享雙品牌在SDGs上的努力。另外店內也導入獨立的自助倉儲取貨區、MUJI POCKET零食販賣機及咖啡機、自助收銀服務，帶來多元體驗。

▲MUJI無印良品大潤發中壢門市產品主要針對居家、收納用品及料理食品的銷售 。（圖／業者提供）

民眾於6/30-7/3，消費出示MUJI passport手機APP即享單筆9折優惠。6/30-7/13，於MUJI無印良品或JINS大潤發中壢門市消費達指定門檻，再贈抵用券一張，數量有限，送完為止。7/4-7/9，於MUJI無印良品大潤發中壢門市單筆消費滿1,000元現抵100元。

▲KOBAYASHI小林眼鏡邀請台灣新生代男子團體「U:NUS」擔任全新代言人 。（圖／業者提供）

同時，KOBAYASHI小林眼鏡邀請台灣新生代男子團體「U:NUS」擔任全新代言人，概念廣告以「視界 隨你翻玩」為主題，品牌也帶來Clex韓系鏡架優惠活動，7/1至10/15 Clex韓系鏡架NT$1,480元起，搭配活動鏡片享加價NT$500元優惠，整副配到好NT1,980元起。