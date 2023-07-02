賈永婕同框18歲高顏值女兒時尚照曝光！拎凱特王妃愛牌「信封包」曬好感情

記者鮑璿安／台北報導

演藝圈星二代崛起，藝人賈永婕女兒小羽今年（2023年）剛滿18歲，遺傳自母親的靈動外型，這次母女合體出鏡為凱特王妃愛包Grace Han拍攝形象照，演繹旗下最經典的包款 Love Letter ，也進一步訴說兩人之間的親密感受。





▲賈永婕與女兒小羽合體演繹 Love Letter 信封包 。（圖／品牌提供）

品牌創辦人暨首席設計師 Grace 經常在設計中投入對畫家母親王陳靜文女士的愛意，甚至在倫敦旗艦店內親手掛上母親畫作，彷彿替母親完成了在倫敦開設畫展的夢想。這次邀請賈永婕與女兒小羽延續家人間的愛意，分別演繹 Love Letter 藕粉色鏈條手拿包、鷗灰色小手提包，包款經典的英式信封廓形深受凱特王妃所喜愛，配上新色藕粉色、鷗灰色、珍珠藍色等，加上鏈條、鎖扣等專屬五金元素呈現工藝之美，帶來優雅與百搭性質。

▲小羽面對鏡頭表現相當大方 。（圖／品牌提供）

賈永婕以率性皮衣外套和洋裝的搭配，呼應女兒黑紗質地裙裝，兩人親密靠頭拍攝，捕捉下自然的一刻，小羽略顯成熟樣貌拎起鷗灰色包款，有媽媽在旁，面對鏡頭完全不生澀。小羽今年6月剛從高中畢業接下來準備出國讀書，面對短暫的分別，她也溫馨向母親訴說愛意：「希望妳在愛這個世界的同時，也留一點疼愛給自己。」

▲Grace Han Love Letter 鏈條手拿包藕粉色 。（圖／品牌提供）