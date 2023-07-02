心好累！勇敢「斷捨離」不良關係　揭示傷口是讓恐懼離開的一大步

記者陳美伶／綜合報導

人生該斷捨離不是只有物品，面對各式各樣的人際關係也該好好整頓，不論是家庭、感情、職場或是交友，在每段關係卡關中，我們遇到最難的抉擇，便是什麼時候該離開？留下來是正確的嗎？當自己糾結在這答案之時，彼此只能互相傷害、繼續忍耐，直到兩方都遍體鱗傷，最後剩下心累和無力感；《關係斷捨離》一書教你尋找正確做出「該去與留」的重大改變，以下節錄書摘。

▲該留在這段關係？還是做出改變離開？（示意圖／pixabay，下同）



從創傷中解放自己

自孩提時代起，我們信任他人的能力就可能因背叛、失望和虐待而遭到破壞，因此，害怕與他人親近，可能是我們內心未被注意到的一塊。我們作為成人的意識，可能會告訴自己想要親密，這會鼓勵我們去維持關係，但故事可能不會僅止於此，我們的整個身體，可能從小就一直處在一種威脅模式與警惕狀態中。

我們過去的危險，會為現在的恐懼提供一些線索。如果我們在童年時代習慣被傷害或虐待，並相信自己活該，現在的我們可能仍然會相信自己活該，過去永遠會在心靈中發出最響亮的聲音。當我們因為過去導致的創傷，而對親密關係產生了長期的恐懼，就表示有一個親密關係的監督者深入存在潛意識中－即我們的身體。這位監督者會仔細監視我們或其他人的任何言詞、行為和選擇，避免把自己推向一個還沒有準備好接受的親密關係。

一個內在全副武裝的人，他身體的敏感性與潛意識的觸發反應，會不斷掃描尋找真正親密的跡象：給予愛和接受愛、冒著展現脆弱的風險表示自己需要某人、信任和值得信賴、歡迎身體上的親密、放下自我、做出承諾、在衝突中仍保持連結、展示我們真實的自己、展示自己的陰影等等。

實際上，這些都沒有害處，它們是組成愛的連結的成分，擁抱它們可以增長我們的愛，引導我們實現個人成長，並在一段關係中帶來更多的真誠和情感。但在潛意識層面，我們錯誤的認為，這些親密特徵帶有隱藏的危險，這些危險在我們內在其實已經很老舊，但現在卻感覺如新。例如，我們擔心如果允許某人靠近，可能自己會完全被淹沒，這種恐懼可以追溯到早期的親密關係，也許確實曾發生過侵入性的經歷，而那時我們確實需要逃脫。但現在，作為一個可以接觸自己內在資源（其中最主要的就是可以對愛保持開放）的成年人，我們不會被一段健康的親密關係傷害。

為了讓我們可以再次回到安全的距離，我們通常會訴諸最原始的手段：在戰鬥中逃跑。我們會做一些讓對方煩惱、激怒甚至傷害對方的事情，雖然並不是真的故意要這麼刻薄無情，但我們似乎無能為力。我們的陰暗面會接管全局，讓我們避免面對自己最恐懼的事「真正的親密關係中產生的脆弱感」。我們內在的長跑教練提醒我們，我們的脆弱曾經被背叛，所以現在並不安全。當然，這對邏輯思維來說是一個錯誤的等式，但它在杏仁核中卻顯得十分真實，我們相信必須降低彼此連結的程度「一種恢復穩定的原始方式」，我們正在保護自己受傷的心，但同時也讓它缺乏所需的愛而飢渴。

當我們意識到在這功能失調的疏離方式中，自己真正該做的是什麼時，就可以做出補償、道歉，並最終向自己和其他人承認，我們的行為是出於恐懼。這並不能正當化我們在關係中的攻擊性行為，但至少我們準確的為它命名，而從這揭露真相的過程中，我們就有可能得到療癒和轉變。另外，道歉是一種致意，它向對方表明他們對我們的重要性，以及我們這段關係的重要性，說到底，道歉是一種維護關係、盡其所能讓關係長久延續下去的好方法。

我們可能還無法盡一切努力重建自己親密的能力，卻進入了一段新的關係。這需要我們承諾自己會保持無私的誠實，來重建彼此信任的工作，至少，我們會向新伴侶揭露真正的自己。一段關係剛開始的浪漫依戀，似乎是對未來持續親密的一種保證，但我們必須以誠實的態度介入，並打破這個泡沫。

我們的揭露自我，包括消除對方的錯覺：「我看起來像是在提供親密感，但請不要誤解我這種熱情親暱的行為。一旦真正的親密關係開始發生，我可能會逃跑或把你推開，我以前這麼做過，不知道自己是否會對你再做一次。所以這是公平的警告，如果我要愛你，我會需要幫助。你能和我一起學習如何讓愛進來嗎？ 你有足夠能量支持一個想要擺脫恐懼的膽小鬼嗎？」是的，我們可以做到這一點，我們可以說出我們的恐懼，這將是讓恐懼離開的一大步。療癒總是從觀察和揭示傷口開始，我們將誠實置於偽裝之上，而這確實是一種勇敢的行為。

▲《關係斷捨離》。（圖／啟示出版提供）

★書名：關係斷捨離：當相處感到心累，如何留下守候、如何灑脫放手？

★作者：大衛．里秋（David Richo）

★出版社：啟示

★出版日期：2023/06/22

★建議售價：新台幣380元