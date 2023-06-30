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蜂蜜健康、不易發胖？營養師曝真相：也是精緻糖，熱量還不低

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▲▼ 營養師曝蜂蜜真相 。（圖／達志示意圖、翻攝營養師IG）

▲營養師提醒蜂蜜還是要適量攝取。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

在許多人的印象裡，甜蜜芳香的蜂蜜是天然食品，就以為比糖更健康、不容易發胖，喝茶、吃點心時就用蜂蜜來取代果糖、糖粉，不克制用量盡情添加。但營養師姚晴徽就提醒，其實蜂蜜也是精緻糖的一種，只是多了微量營養素，且熱量也不低，還是要適量攝取。

▲▼ 營養師曝蜂蜜真相 。（圖／達志示意圖、翻攝營養師IG）

姚晴徽首先解釋，像是飲料、蛋糕甜點裡添加的糖屬於游離糖（Free sugars)，也就是俗稱的精製糖，而游離糖的定義除了這些經由製造商、消費者加入食品或飲料中的單醣和雙醣，也包含天然存在蜂蜜、糖漿、果汁和果汁濃縮液的糖分。

簡單比較蜂蜜和其他糖類的組成可以發現，蜂蜜中有60%～70%都是糖質，其中以果糖和葡萄糖居多，只是蜂蜜多了維生素、葉酸、有機酸、多酚類等有益身體健康的物質，但其含量非常微小。所以就算蜂蜜是經過蜜蜂的酵素作用天然形成，在本質上，蜂蜜也是糖類的一種，也屬於精緻糖。

▲▼ 營養師曝蜂蜜真相 。（圖／達志示意圖、翻攝營養師IG）

除了誤以為蜂蜜不是糖，在不少人的印象裡，也將蜂蜜看作健康食品，但姚晴徽表示，雖然有許多研究說明，蜂蜜含有抗氧化物質，有促進健康的潛力，但重點是其含量很少，若要起到保健作用，需要大量攝取，同時也會攝取較多熱量。

▲▼ 營養師曝蜂蜜真相 。（圖／達志示意圖、翻攝營養師IG）

而根據WHO建議，每人每日糖攝取不超過總熱量的10%，若是降低到5%更理想，如果以每天攝取2,000大卡計算，一天蜂蜜的攝取大約在32g以下比較好（大約是2大匙的量）。姚晴徽建議，將蜂蜜當作「具有特殊風味的糖類」看待，適量攝取就好，想攝取營養素建議用蔬菜水果補充更好。

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關鍵字：

蜂蜜, 糖分, 糖類, 果糖, 健康, 熱量, 營養師

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