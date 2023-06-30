營養師曝郭雪芙消水腫秘訣：無鹽湯、排毒瘦瘦水趕快學起來

▲郭雪芙分享消水腫秘訣。（圖／翻攝自FB/郭雪芙Puff，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

夏天即將到來，還沒有甩肉成功嗎？營養師高敏敏分享郭雪芙的瘦身法，讓她整個人小一圈，秘密就是無鹽湯還有排毒瘦瘦水，若你也是易水腫體質，以下方法很值得參考喔！

#無鹽湯

營養師分享，郭雪芙無鹽湯的作法很簡單，就是薑片加上雞腿肉加上蘋果一起煮，記得不要加鹽，想要提味就可以加點魚露和玫瑰鹽。

#晚餐6點前吃完

營養師提醒，晚餐太晚吃會使熱量容易堆積，建議晚餐6點前吃完，讓身體有時間消耗熱量並休息。

#瑜伽＋平板支撐

郭雪芙曾分享自己喜歡做瑜珈或皮拉提斯，幫助雕塑身體線條，進一步燃燒體脂肪，身體肌肉也能增加。

▲（圖／Unsplash）

#排毒瘦瘦水

若是嫌喝水太無聊，也可以自製瘦瘦水，幫助利尿使多餘水分排出，像是黃瓜搭配檸檬和薄荷就是好選擇，因內含豐富的鉀對利尿很有幫助。

若想要變換口味也建議可以參考下搭配公式：食材搭配公式＝新鮮水果＋草本植物＋水/氣泡水（可做約1000c.c)」

食譜一： #鳳梨黃瓜水（鳳梨＋黃瓜＋水/氣泡水）

食譜二：#甜橙薄荷水（甜橙＋薄荷＋水/氣泡水）

食譜三： #莓果薄荷水（莓果＋薄荷＋水/氣泡水）

食譜四： #青檸黃瓜水（青檸＋黃瓜＋水/氣泡水）

最後營養師高敏敏也提醒大家，減肥的同時也要注意身體健康和飲食均衡，另外也可以多一些身體塑形的運動，像是瑜伽、游泳、有氧運動、平板支撐都不錯。