塗錯反而長皺紋！皮膚科醫師教「眼霜正確塗法」：0拉扯感是關鍵

▲皮膚科醫師提醒正確使用眼霜才能真正有效養護肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official、@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書

眼周肌膚非常脆弱，通常臉上的第一條紋路就是出現在眼周，而為了維持肌膚好狀態，許多人從年輕開始就會使用眼霜來保養眼周，但皮膚科醫師劉秀麗就指出，其實不少人眼霜都塗錯了，像是因為怕會長脂肪粒，每次只用薄薄一點眼霜；或是跟著網上宣稱「緊緻拉提眼周」的按摩法來塗，可能反而拉扯出紋路，都不如不塗！她也分享不同肌膚狀況的2種正確塗眼霜方式，快從今天塗起來。



首先劉醫師指出，眼皮約只有臉皮1/3～1/5的厚度，還要每天眨眼2萬次左右，連續牽拉眼肌，眼皮已經很累了，所以塗抹眼霜時要記得，千萬別讓皮膚有拉扯感。而正確塗眼霜的方式，依照眼部紋路、眼周肌膚的不同情況略微不同。

＃假性皺紋/乾紋



第一類紋路是假性皺紋也就是動態紋、乾燥的條型紋路，或者做大幅度表情才能看到的皺紋。這類型紋路，建議先取出黃豆粒大小的眼霜份量，用指腹搓揉均勻後點塗在動態紋的地方或眼下，以無名指輕輕按壓，感覺沒黏膩感了就可以了；上眼皮也一樣點塗按壓，範圍可以大一點，讓整個眼眶周圍都塗到。劉醫師更指出，沒有拉扯感，眼霜也塗得很均勻，才叫「有效塗眼霜」。

乾紋可以用一些含有玻尿酸、乳木果油等成分，保濕性比較好的眼霜；有動態紋路的則建議用含有A醇類成分的眼霜。

＃靜態紋路



靜態紋路也就是真性皺紋，是不做大幅度表情就能看到的皺紋，像是眼角的魚尾紋就是靜態紋。有這類型狀況的人，塗眼霜的時候，可以用手指輕輕的把魚尾紋舒展開，再按壓點塗眼霜，眼霜也要選含有像是A醇、玻色因、胜肽等強效抗老成分的產品，劉醫師更建議，若是皮膚比較健康耐受的人，可直接選A醇類的眼霜，效果比較直接。