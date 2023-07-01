fb ig video ETtoday search mobile

超準！進房子第一眼看到什麼？看你是否處在焦慮邊緣

>

▲▼焦慮心理測驗（圖／翻攝自小紅書）

▲開門第一眼看到什麼，可直窺你的內心焦慮。（圖／翻攝自小紅書）

記者曾怡嘉／台北報導

你是個容易緊張焦慮的人嗎？《小紅書》就有一個心理測驗，秒測你的焦慮程度，看看你最近是否處在焦慮邊緣？

#想像你走到房門口，推開門你會最先看到什麼？

A. 床

B. 窗戶

C. 電器

D. 家具

E. 裝飾畫

----------------------------------------（下有解析）


挑選A的你

選擇床代表最近有點疲累，或許是因為工作量過多，讓身體有點負擔不了，請多注意健康問題，如果可以的話，就好好幫自己安排一個假期吧！把身體先休養到健康狀態，否則身體不適也會影響到心情。

挑選B的你

會挑選窗戶，代表你對於目前的感情感到有點惶恐不安，和另一半的關係讓你感到煩心，若真的沒辦法消化情緒，把心裡的煩惱寫下來也是一個很好的紓壓
方式。

挑選C的你

會挑選電器，代表內心的你需要一些娛樂活動，因為過於忙碌所以犧牲了自己最愛的休閒活動，建議在工作之餘可以適度放鬆，這樣也能幫助提升工作效率。

挑選D的你

第一眼看到家具，代表你最近手頭比較緊，財務焦慮已通通找上你，如果真的遇到難以解決的問題，不妨和親人或是信任的朋友尋求幫助吧！

挑選E的你

會選擇裝飾畫，代表你最近有點容貌焦慮，很在意自己的形象，擔心自己越來越沒競爭力，如果最近想換上新髮型或是髮色，不妨試試看吧！自己開心最重要，別太在意別人的眼光。

關鍵字：

心理測驗, 焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

超準！進房子第一眼看到什麼？看你是否處在焦慮邊緣

超準！進房子第一眼看到什麼？看你是否處在焦慮邊緣

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

有錢人都會有的三大特質！養成「幸運體質」好事自然來敲門

有錢人都會有的三大特質！養成「幸運體質」好事自然來敲門

塗錯反而長皺紋！皮膚科醫師教「眼霜正確塗法」：0拉扯感是關鍵 網搜7個「無痛生活小習慣」，讓家裡清潔溜溜不雜亂 無印良品桃園最大「無隔閡眼鏡賣場」開幕！一站配鏡採買日用品、優惠曝光 超準心測！吃蛋糕第一口從哪開始吃？秒測你的「真實愛情觀」 日本超搞怪「納豆飯粒雨傘」防止偷拿！　逼真纏絲模樣讓人倒彈 在一起只會互相折磨的三大星座！TOP 1看似很合，但心思過細常出現猜忌 「POP MART泡泡瑪特」全台最大店進駐台中新光　娃友排長龍朝聖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面