超準！進房子第一眼看到什麼？看你是否處在焦慮邊緣

▲開門第一眼看到什麼，可直窺你的內心焦慮。（圖／翻攝自小紅書）

記者曾怡嘉／台北報導

你是個容易緊張焦慮的人嗎？《小紅書》就有一個心理測驗，秒測你的焦慮程度，看看你最近是否處在焦慮邊緣？

#想像你走到房門口，推開門你會最先看到什麼？

A. 床



B. 窗戶



C. 電器



D. 家具



E. 裝飾畫

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挑選A的你

選擇床代表最近有點疲累，或許是因為工作量過多，讓身體有點負擔不了，請多注意健康問題，如果可以的話，就好好幫自己安排一個假期吧！把身體先休養到健康狀態，否則身體不適也會影響到心情。

挑選B的你

會挑選窗戶，代表你對於目前的感情感到有點惶恐不安，和另一半的關係讓你感到煩心，若真的沒辦法消化情緒，把心裡的煩惱寫下來也是一個很好的紓壓

方式。

挑選C的你

會挑選電器，代表內心的你需要一些娛樂活動，因為過於忙碌所以犧牲了自己最愛的休閒活動，建議在工作之餘可以適度放鬆，這樣也能幫助提升工作效率。

挑選D的你

第一眼看到家具，代表你最近手頭比較緊，財務焦慮已通通找上你，如果真的遇到難以解決的問題，不妨和親人或是信任的朋友尋求幫助吧！

挑選E的你

會選擇裝飾畫，代表你最近有點容貌焦慮，很在意自己的形象，擔心自己越來越沒競爭力，如果最近想換上新髮型或是髮色，不妨試試看吧！自己開心最重要，別太在意別人的眼光。