Jo Malone推出「婚芳盛宴」服務，臨櫃諮詢免費贈香水小禮

▲婚禮香氛讓婚禮更臻完美。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

英倫香氛Jo Malone以婚芳盛宴服務為新人打造專屬香氛故事，讓你用幸福的味道訴說人生中最重要的時刻。而Aqua di Parma七夕情人節前夕推出「山谷中的鈴蘭情人節限定版」，將香氣化為愛意譜寫出浪漫情書於香水瓶身，封存屬於彼此最美好的甜蜜回憶。

Jo Malone London推出婚芳盛宴服務，為您創造人生中最獨一無二的幸福味道，讓彼此對愛的承諾，從感官延伸到心裡。從事前的婚禮籌備、當天永生難忘的婚禮香氣、滿滿幸福感的婚宴擺設，到延續祝福的婚禮小物，用香氛訴說你們的浪漫故事。

▲香水的緞帶以及刻字都能客製化。

專業的品味師會根據每對新人喜好、禮服款式到婚宴場佈，提供最吻合的香氛建議，讓所有賓客從踏入會場的那一秒鐘，就能感受滿溢的幸福感，以及準備給親朋好友們將喜悅與愛情祝福帶回家的香氛小禮。

像是橙花香水就很推薦給新娘，潔白的橙花常被用來作新娘的捧花或頭飾，溫柔的花香更讓人感到幸福的寓意，英國凱特王妃當年就選擇以橙花香氛作為當年西敏寺婚禮的香氣主軸。

▲Acqua di Parma 格調系列山谷中的鈴蘭情人節限定版，20ml 4,000元，100ml 9,100元。

Acqua di Parma則推出「山谷中的鈴蘭情人節限定版」，將香氣化為愛意譜寫出浪漫情書於瓶身，封存屬於彼此最美好的甜蜜回憶。一封明亮且芬芳的情書，在一年最浪漫的日子中呈現，真摯的信息環繞於香水瓶中：「我知道這就是一見鍾情的愛」綿延不絕的濃郁香氣，猶如早晨中的第一道溫暖陽光灑落在鈴蘭上，伴隨清新微風迎接浪漫美好的邂逅。

▲Sisley 夢之境d'Huber 修伯特香水，50ml 3,100元/ 100ml 4,900元。

Sisley 全新推出夢之境香氛系列新品 d'Huber 修伯特香水，主要香調由天竺葵及綠色紫蘇組成，擁有豐沛綠色能量的青草香氛。由天竺葵綻放出濃郁的薄荷芳香、清澈綠色和濕潤的草地氣息，讓人在夏季也能享有宜人沁涼的清新感受。