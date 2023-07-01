必搶聯名美妝！法鉑X愛麗舍宮馬賽皂、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

這年頭的美妝保養品除了比功能、比CP值，更要比話題，近來就有不少品牌紛紛聯名人氣動畫或超萌卡通角色，推出各種吸睛商品，像是全球都超紅的《鬼滅之刃》炭治郎、禰豆子就化身成人氣眼藥水；而小美人魚、尼莫等迪士尼角色則是躍上KOSE雪肌精，可愛到讓人全部都想收藏。

法鉑X愛麗舍宮



被讚「最能代表法國馬賽皂製作工藝」的MARIUS FABRE法鉑馬賽肥皂，繼2018年被法國政府欽點為官方紀念、2019年與法國愛麗舍宮攜手推出聯名紀念品後，今年再度推出法鉑x愛麗舍宮聯名系列，共推出經典橄欖油馬賽皂單入、四入組，馬鞭草液體皂與限定陶瓷皂盤等4款限定聯名紀念商品，藍白紅外盒設計呼應法國國旗配色，並印上法國官方徽章，全亞洲更只有台灣獨家引進此系列。

▲法鉑X愛麗舍宮聯名款 橄欖油馬賽皂，200g，NT$300；愛麗舍宮聯名款 橄欖油馬賽皂4入組，200g X 4，NT$1,180。



法鉑X愛麗舍宮聯名系列將於7/1～7/31限時限量發售，其中超經典橄欖油馬賽皂集法國馬賽地區特產橄欖、RSPO環保棕櫚油、天然植萃純淨椰子油與法國聖馬洛港天然海鹽，歷經繁瑣費時的古法工序製作，起泡性佳，好沖洗不殘留，適合所有膚質。此次聯名系列更在皂體印上代表法國國徽的RF鋼印，並推出單入與四入組合。

▲法鉑X愛麗舍宮聯名款 馬鞭草液體皂，1L，NT$1,060。



聯名紀念系列還有以純植物油製作而成的馬鞭草液體皂，含天然保濕成分與甘油，無色素配方，可用來洗頭、洗臉、洗澡，一瓶搞定全身清潔，因為純植物油製成，保濕效果更佳，洗後散發天然植萃香氣，適用於各種膚質。

去味大師X聶永真



居家香氛品牌去味大師有別於一般居家香氛常見的花香調，推出能呈現台灣在地香氣的「竹木香茶韻系列」，將台灣人記憶中的「茶」香融入擴香與香氛袋，打造三款揉合花香調與木質調而成的茶韻香氛：玫瑰烏龍、麝香綠茶和茉莉白茶，低調內斂的淡雅茶香能創造放鬆氛圍。此系列更找來國際設計大師聶永真聯名，由他為操刀設計擴香及衣物香氛袋，雅緻的配色設計完美呼應療癒溫潤的茶香。

▲去味大師 竹木香茶韻系列室內擴香，80ml，NT$219。

▲去味大師 竹木香茶韻系列衣物香氛袋，10g X 3，NT$69。

舒潔X寶可夢



去年一推出就引發超高討論度和搶購潮的舒潔X寶可夢聯名系列，今年夏天再度推出第二波聯名系列紙品，此次除了深受粉絲喜愛的經典角色皮卡丘、傑尼龜、小火龍和卡比獸之外，還有胖丁及梗鬼兩大新角色加入賣萌陣容。從居家使用的衛生紙，到出門在外必備的袖珍包面紙與紙手帕，都換上超可愛的寶可夢經典角色外包裝，寶可夢迷們快把握時機收藏起來。

▲舒潔X寶可夢聯名系列推出第二波新品，從衛生紙到隨身面紙、紙手帕都有。

KOSE雪肌精X迪士尼



KOSE雪肌精每年都會推出的環保活動「SAVE the BLUE」邁入第15周年，今年特別攜手Disney，將於7月推出全新限定商品，將商品包裝換上和海洋有關的迪士尼角色，包含「小美人魚」裡的愛麗兒和「海底總動員」裡的小比目魚尼莫、鯊魚布魯斯，更有「海洋奇緣」的主角莫娜及小雞憨憨等，讓雪肌精漾活系列更加生動活潑。

▲KOSE雪肌精聯名迪士尼，讓，讓小美人魚、尼莫等與海洋有關的角色躍上限定包裝。

這次聯名限定共推出4個品項，其中3款是以漾活系列裡針對敏感肌設計的舒敏型為主，包含潤膚露、潤膚乳、潔顏慕絲等最簡單的基礎保養品項；還有1款是能同時帶給肌膚水潤、透明感、膨潤、柔嫩、緊緻、透亮6大完美保養功效的雪肌精全能活膚凝露，迪士尼粉絲們勢必要搶起來。

▲KOSE 雪肌精漾活低敏潔顏慕絲(DISNEY海洋限定版)，160ml，NT$600。

▲KOSE 雪肌精全能活膚凝露(DISNEY海洋限定版)，80g，NT$1,200。

樂敦X鬼滅之刃



長年熱賣的日本眼藥品牌樂敦邀來風靡全球的日本漫畫神作《鬼滅之刃》聯手，為2款旗下人氣眼藥水搭配竈門兄妹2大主角，推出台灣限定聯名款，以「全集中の一滴」的概念，從外盒到瓶身設計都充滿巧思，將角色經典元素融入其中。

▲樂敦 勁眼藥水 (鬼滅之刃限定版)，12ml，NT$250。



一滴勁涼爽快的｢樂敦勁眼藥水｣以炭治郎的綠色系結合羽織花紋為設計靈感，經典綠格紋搭配華麗的燙金，瓶身上同樣有著金綠菱格紋，結合鬼滅迷一眼就能辨識的日輪刀刀鍔圖騰，帥氣風格與有著8級冰感、一滴涼感爆發的勁眼藥水特別搭。

▲樂敦 妮婕眼藥水 (鬼滅之刃限定版)，8ml，NT$250。



一滴紅眼退散的「樂敦妮婕眼藥水」則以禰豆子的經典粉紅展開，配上禰豆子銜著竹筒睜著天真無邪的粉紅大眼，滿滿少女心，粉紅瓶身上更有著麻葉紋樣和一只禰豆子的綠色竹枷，精巧可愛，打開瓶蓋彷彿解開封印。

Kanebo ALLIE X 史努比



長年熱賣的超經典ALLIE防曬乳，去年曾推出過史努比限定版包裝，超可愛設計掀起搶購潮。這次精選2大明星產品：擁有如水般輕盈質地、臉部及身體皆可使用的持采UV高效防曬水凝乳EX，和能修飾黑眼圈、毛孔的濾鏡調色UV防曬乳，再推出第二彈史努比限定包裝，各有3款可愛圖樣，搭配海洋風格插畫，打造夏日可愛風情，產品外盒更能發揮小巧思變成收納盒、名片盒。

▲Kanebo ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 限定設計款S，SPF50+/PA++++，90g，NT$850。

▲Kanebo ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳(木質調勻妍) 限定設計款S，SPF50+/PA++++，40g，NT$730。