金曲紅毯總覽／艾怡良深V開到腰全場最辣！李心潔幹練西裝來比帥

記者鮑璿安／台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點於台北小巨蛋登場，令人期待的星光大道造型部分，由陳明珠與「狼人殺偶像」黃偉晉以紅毯主持人身分揭開序幕，包含李心潔、A-Lin、徐佳瑩、林柏宏、周湯豪等巨星都將陸續走上紅毯，《ET FASHION》將同步為大家不斷更新，一篇總覽所有時尚亮點！

周湯豪、比莉

▲周湯豪、比莉。（圖／記者李毓康攝）

最受矚目的母子檔周湯豪、比莉來了，兩人以經典的黑白配互補，這次周湯豪換上標誌性剪裁的黑色西裝與白襯衫，比莉印花流線禮服很有自己的獨特性。

A-Lin

▲A-Lin。（圖／記者李毓康攝）

A-Lin身著BALMAIN 2023早秋系列標誌性金幣飾釦刺繡水鑽洋裝，巴黎式修身剪裁映襯窈窕身姿，在紅毯上閃耀出女神光澤。

King Gnu

▲表演嘉賓King Gnu。（圖／記者李毓康攝）

日本天團「King Gnu」受邀擔任表演嘉賓，休閒又有日系魅力的紅毯造型超吸睛。

Phum Viphurit

▲表演嘉賓Phum Viphurit（中）。（圖／記者李毓康攝）

泰國小王子Phum Viphurit 同樣擔任表演嘉賓，亮藍色皮衣搭配輕盈的褲裝，示範了愜意的紅毯風格。

林柏宏與劉家凱

▲頒獎嘉賓林柏宏（右）、劉家凱。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏與劉家凱以CELINE HOMME經典西服系列，林柏宏這身標誌性的黑色西裝襯托他非凡氣質；劉家凱以白色西裝呼應，形成最帥黑白配。

黃宣

▲頒獎嘉賓YELLOW 黃宣。（圖／記者李毓康攝）

黃宣以前衛的仿舊牛仔套裝，打造獨樹一格的帥氣態度。

曹雅雯

▲曹雅雯。（圖／記者李毓康攝）

曹雅雯粉色西裝搭配粗腰帶，碰撞出新穎組合。

彭佳慧

▲彭佳慧。（圖／記者李毓康攝）

彭佳慧佩戴海瑞溫斯頓珠寶登場，這套具有童趣夢幻風格的荷葉邊禮服融合抽鬚元素，絕對是一大挑戰。

安溥

▲安溥。（圖／記者李毓康攝）

安溥紅毯禮服是台灣設計師林莉Linli的高級訂製服，大露背剪裁質感又火辣。

蔡秋鳳

▲蔡秋鳳。（圖／記者李毓康攝）

蔡秋鳳此次穿著量身訂製戰袍，檸檬黃色系點亮紅毯，深V襯衫式長洋裝露出一雙美腿。

HUSH

▲HUSH。（圖／記者李毓康攝）

HUSH 穿上台灣設計師Bob Jian X BuBu 特別訂製款，直言「第一辣留給我」，珠寶總價值破3千5百萬元，佩戴Schlumberger by Tiffany & Co.高級珠寶系列鉑金與18K金鑲嵌黃水晶石上鳥胸針。

洪佩瑜

▲洪佩瑜。（圖／記者李毓康攝）

洪佩瑜以BALENCIAGA SUMMER 23灰白仿舊西裝外套營造寬鬆感，相當有個性。

李心潔

▲李心潔。（圖／記者李毓康攝）

李心潔以幹練的lanecrawford 西裝帥翻全場，飾品來自孫芸芸Yun Yun Sun，營造絕佳仙氣。

艾怡良

▲艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

艾怡良這套螢光綠色禮服直接成為紅毯最亮眼存在，開出深V至腰間展現好身材，氣勢過人。

持修

▲持修。（圖／記者李毓康攝）

持修以Bottega Veneta黑色套裝登場，古典立領剪裁搭配上收腰線條，十足的紳士氣場。

戴佩妮

▲戴佩妮。（圖／記者李毓康攝）

戴佩妮戰袍相中馬來西亞青年設計師Ivan Yong 同名品牌浮光墨影高訂，黑色皮革的花紋點綴靈動羽毛元素，搭配超過500萬的Tiffany Edge系列增添奪獎氣勢。

徐佳瑩

▲徐佳瑩。（圖／記者李毓康攝）

入圍最佳華語女歌手獎的徐佳瑩穿著VALENTINO禮服，UNBOXING VALENTINO 2023 春夏系列紅色中長款洋裝，以單色美學超強氣勢登場。

蔡家蓁

▲蔡家蓁。（圖／記者李毓康攝）

入圍最佳台語女演唱的蔡家蓁特別穿著台灣設計師BOB Jian簡國彥作品，23SS 「造星」系列大量使用奢華的刺繡亮片搭配各式色彩飽和的布料組合，用更現代的方式呈現。

熊仔

▲熊仔。（圖／記者李毓康攝）

熊仔為搶最佳華語男歌手獎，這次造型來勢洶洶，黑色深V西裝大衣內索性空無一物，霸氣又俐落。

劉柏辛Lexie Liu



▲劉柏辛Lexi。（圖／記者李毓康攝）

劉柏辛戰袍選擇了一套剪裁簡潔的粉色緞面吊帶裙，搭配黑色絲襪展現她性感姿態。

鶴 The Crane

▲鶴The Crane。（圖／記者李毓康攝）

新世代音樂人「鶴The Crane」顛覆滿場黑西裝的穿著，飄逸又充滿仙氣的剪裁瞬間搶鏡，搭配Tiffany珠寶翡翠搶眼。

鄭宜農

▲鄭宜農。（圖／記者李毓康攝）

鄭宜農以裸色系的Chloé成套西裝，呈現正式略帶甜美的感受。

BUS阿布絲

▲阿布絲。（圖／記者李毓康攝）

ABUS阿布絲以MARRKNULL解構牛仔長禮服，搭配上BVLGARI B.zero1鑲滿總重約7.20克拉密鑲鑽石 的「B.zero1 Rock Chain」白K金鑽石頸鍊和SERPENTI系列珠寶，打造強悍力道與性感的結合。

黃玠瑋

▲黃玠瑋。（圖／記者李毓康攝）

黃玠瑋一身飄逸的NICOLE+FELICIA禮服，粉色蓬裙圍繞下很有夢幻氛圍。

玖壹壹

▲玖壹壹（陳皓宇、廖建至、洪瑜鴻）。（圖／記者李毓康攝）

玖壹壹很有默契以黑色系西裝展現團魂，借由項鏈跳脫正式感，營造嘻哈態度。

韋禮安

▲第34屆金曲獎典禮主持人，韋禮安 。（圖／記者李毓康攝）

韋禮安擔任本屆典禮主持人，以BALMAIN 2023 早秋系列亮片西裝套裝現身，70年代古典廓形洋溢貴族風範。

陳明珠與黃偉晉

▲第34屆金曲獎星光大道主持人，陳明珠（左）、黃偉晉 。（圖／記者李毓康攝）

陳明珠以台灣設計師簡國彥Bob Jian閃片拼接黑色禮服創造華麗亮點，黃偉晉穿著Noir Experimental Equipment Neeofficial.co 訂製西裝，搭配總價約 239 萬珠寶腕錶，PIAGET Polo 系列夜黑色自動上鍊精鋼腕錶以及PIAGET Possession 系列 18K 白金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊 ，營造王子般貴氣。