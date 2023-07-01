金曲時尚／林柏宏黑西裝搭950萬珠寶奪紅毯最帥！韋禮安王子風緊追

記者鮑璿安／台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間登場，稍早星光紅毯部分已經告一段落，最受矚目的三帥排名也揭曉，本屆男星多以經典款黑色西裝營造正式感，色系比較單一，但細節上各顯巧思，林柏宏以CELINE經典西服造型搭配總價約950萬珠寶，奢華又極具質感，不負眾望奪得第一帥。

紅毯第三帥 持修

▲持修以Bottega Veneta黑色套裝登場。（圖／記者李毓康攝）

持修染了紅髮非常有神秘感，本次以Bottega Veneta黑色套裝登場，品牌低調內斂的設計感特別符合他的特質，完全沒有被埋沒，以獨特古典立領剪裁搭配上收腰線條，讓這身西裝多了一絲變化性。此外，持修將Boucheron寶詩龍Jack de Boucheron系列項鏈串起掛在腰部打造出腰鏈效果，也是相當加分的巧思細節，佩戴Quatre Radiant系列戒指，紳士氣場十足，整體協調帥氣。

紅毯第二帥 韋禮安

▲韋禮安選擇了BALMAIN 2023 早秋系列亮片西裝套裝。（圖／台視提供）

擔任本次典禮主持人的韋禮安，在紅毯造型上選擇了BALMAIN 2023 早秋系列亮片西裝套裝，有別於他過往的簡潔風格，以獨特 70年代古典廓形洋溢貴族風範，加上短一截的領帶以及特色翻領呈現創新，非常具有挑戰性，剪裁也不多不少迎合他的身型，讓人感覺像是為他量身打造，完全寫了他的名字。

紅毯第一帥 林柏宏

▲林柏宏奪得紅毯第一帥。（圖／記者李毓康攝）

▲PIAGET Rose系列頂級珠寶系列18K白金黃色藍寶石鑽石項鍊，約NT7,900,000。（圖／品牌提供）



林柏宏這次以CELINE HOMME經典西服系列，外套內搭立領針織毛衣，示範了安全又超乎期待的造型，配上總價約NT$ 950萬珠寶，PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金黃色藍寶石鑽石項鍊，綻放帥氣與優雅兼具的獨特氣息，果然奪得第一帥。