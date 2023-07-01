金曲時尚／安溥女神氣質噴發奪「三美」第一！李心潔西裝穿出帥美style

記者張毓容／台北報導 圖／記者李毓康攝

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間登場，星光紅毯部分在稍早落幕，最受矚目的紅毯3美女星也揭曉，本屆女星造型百花齊放，風格超多種，其中「紅毯常勝軍」李心潔以一套Oversize西裝套裝跳脫常見的裙裝造型，穿出「帥美」style；而奪下第一的安溥看似「平淡」的造型其實細節滿滿、完美襯托她清新氣質，美出新高度。

紅毯第三美：戴佩妮



今年入圍《最佳女歌手》及《最佳作曲人》兩項大獎、將拼二度封歌后的戴佩妮，今晚選穿馬來西亞青年設計師Ivan Yong同名品牌的「浮光墨影」高訂禮服，純黑色皮革上浮印著花紋，在不同角度下閃耀出光芒，呼應著上身拼接的細閃珠鑽，雙臂上猶如漂浮的半截羽毛袖套，更增添靈動柔美感。搭配上總價機將近600萬的Tiffany Edge系列珠寶，整個人仙氣十足又優雅華美。

第二名：李心潔



金馬影后李心潔是紅毯常勝軍代表之一，這次以頒獎嘉賓身份踏上金曲紅毯，突破造型更是讓人眼前為之一亮。顛覆女星大多選擇裙裝禮服款式，她今晚選穿來自lanecrawford的Oversize西裝套裝，簡約又寬鬆的剪裁配上深藍色調，搭配她的招牌短髮和乾淨俐落的妝容，率性感十足，而她直接單穿西裝外套，深V領露出胸前美肌，再配戴上來自孫芸芸創立的Yun Yun Sun珠寶，帥氣之餘又展現女人味，又帥又美、魅力十足。

第一名：安溥



安溥今晚選穿台灣設計師林莉LinLi的高級訂製服，看似「平淡」的禮服其實細節滿滿，更讓她美出新高度！繞頸削肩的貼身禮服搭配流暢的緞面材質，不僅勾勒出她穠纖合度的修長身形，一轉身更露出大片美背的小心機設計，完美襯托出她清新女神的好氣質。她也將一頭短髮收於耳後，搭配相同橘棕色調的眼妝和唇彩，更增添柔美氛圍，為簡約氣質造型更加分，讓人眼神離不開她。