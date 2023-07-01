金曲時尚／安溥大地妝配俐落髮好柔美　李心潔上窄下寬比男星帥

記者李薇／台北報導 圖／記者李毓康攝

第34屆金曲獎在7月1日晚間登場，紅毯上星光熠熠，各大男女星都使出渾身解術展現個人風格，盤點這次妝髮上面的表現，可以發現不少人都染了明亮髮色，搭配禮服整體視覺更強烈，但優雅大器的妝容仍然經典不敗，襯托出專屬亞洲的柔美氣質。

TOP 5：艾怡良－黑唇夠獨特

艾怡良以一身螢光綠色深V禮服與紅毯形成強烈對比，原本偏小麥色肌膚的她看起來更性感了，黑色大波浪捲髮刻意旁分到一邊，重點是那黑色唇彩，搭配稍微有點金屬感的黑銀色眼妝，與髮色融合，亮點一個就夠。

TOP 4：王若琳－洋娃娃風好日系

跟彭佳慧一樣，這次王若琳踏上紅毯，把俐落中長髮染成玫瑰粉橘色，選穿白色V領層次洋裝，在裙襬部分充滿份量紗裙堆疊，腳踩黑色跟鞋與黑色手套，讓整個人身上色系更為簡單，頗有日本洋娃娃的質感。

TOP 3：A-Lin－金髮漸層進禮服

A-Lin這次選穿BALMAIN 2023早秋系列標誌性的金幣飾釦刺繡水鑽洋裝，黑色基底搭配金色刺繡，頗有埃及艷后的華麗感，獨特的是她也把一頭黑髮染成金色，從髮根深咖啡慢慢變淺的色調，宛如融入進禮服，搭配棕色系眼妝秒現一致性。

TOP 2：李心潔－上窄下寬更俐落

久違音樂圈的李心潔這次亮相，挑選了lanecrawford的Oversize西裝帥出新高度，寬大肩線、版型超大的西裝褲，讓身體份量更方正，不搶走視覺焦點，所以她將短髮俐落的向後梳起，讓整個人看起來更俐落，不會有大件西裝的拖沓感，珊瑚裸色唇與頰彩盡顯大方。

TOP 1：安溥－自然橘棕好柔美

美出新高度的安溥擺脫文青質感，這次登場選穿了台灣設計師林莉LinLi的高級訂製服，簡約削肩緞面材質，把性感通通放在後背，短髮也梳乾淨整齊收於耳後，一點都沒有搶走美背光采，自然橘棕色的眼影與溫柔橘色調唇彩，讓每一個細節都精緻、不過度搶戲，展現柔和氣質。