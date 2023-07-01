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金曲時尚／黑白配最耐看！周湯豪、比莉最佳組合、王若琳黑色畫龍點睛

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記者曾怡嘉／台北報導

第34屆金曲獎今晚登場，紅毯星光熠熠，不少人都有特殊色來搏眼球，但看來看去還是經典黑白配最不敗，像是壓軸的周湯豪和比莉母子檔、雙帥頒獎嘉賓林柏宏和劉家凱，王若琳更是把黑白搭配的淋漓盡致，整個人超時髦有型。

▲首圖。第34屆金曲獎星光大道，周湯豪、比莉。（圖／記者李毓康攝）

周湯豪和媽媽比莉一出場就是目光焦點，黑白互補讓人視覺離不開，周湯豪穿上黑色西裝白襯衫，搭配整身Tiffany & Co珠寶，比莉則是選擇異國風情的落地印花洋裝，搭配黑帽與墨鏡，就連指甲油都塗黑，整個充滿細節。

▲第34屆金曲獎星光大道，頒獎嘉賓林柏宏、劉家凱。（圖／記者李毓康攝）

頒獎嘉賓林柏宏和劉家凱皆選擇CELINE HOMME經典西服系列，林柏宏戴上PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金黃色藍寶石鑽石項鍊搭配高領的深黑色西裝，穿戴總價約950萬，劉家凱則是一身米白西裝搭配CELINE字母單色頸鍊和縞瑪瑙戒指，就連鞋子都是豹紋，從頭到腳都用心。

▲第34屆金曲獎最佳客語歌手獎，彭佳慧／我在客廳做的夢／大賞門文化傳播有限公司。（圖／記者林敬旻攝）

彭佳慧上下身皆選穿了中國設計師HAIZHEWANG的作品，上衣「360度皆露」的鏤空設計，讓她頗為害羞，自稱有做好充足的防護措施。戲劇張力十足的MASHA MA格紋裙裝，搭配一頭粉紅新髮型，讓人印象深刻。

▲第34屆金曲獎星光大道，王若琳 Joanna Wang。（圖／記者李毓康攝）

王若琳則是一身多層次白色裙裝穿搭，微露鎖骨搭配MIKIMOTO Boucle Précieuse系列珍珠鑽石頸鍊與雙環以及M字耳骨夾，展現她的個性美，為了襯托白色，鞋子和手套都選擇黑色調，對比十分強烈。

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