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金曲時尚／個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場、戴佩妮當歌德版大鳥姊姊

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▲第34屆金曲獎星光大道，王若琳 Joanna Wang。（圖／記者李毓康攝）

▲王若琳像是把自己用衛生棉包裹住。

記者李薇／台北報導　圖／記者李毓康攝

第34屆金曲獎紅毯已經結束，針對這次歌手多元的創意穿搭，時尚部落客「個人意見」也提出點評，他表示，金曲獎一直都是勇於大膽嘗試的地方，不過王若琳的層次白紗裙像用一塊很大的「好自在」衛生棉把自己包裹起來、戴佩妮把三件毫無相關的衣服搭在一起，像極了「歌德版大鳥姊姊」。

▲第34屆金曲獎星光大道，戴佩妮。（圖／記者李毓康攝）

▲戴佩妮穿垃圾袋像是歌德版大鳥姊姊。

歌手們向來穿搭都很有特色，除了王若琳、戴佩妮之外，個人意見也認為，彭佳慧的黑白格紋抽鬚澎裙看起來像是5個批發大袋子組合成，A-Lin的BALMAIN 2023早秋系列金色刺繡裙，就像是把101跨年煙火搬上衣服，三個角度都能全方位觀賞。

▲第34屆金曲獎星光大道，彭佳慧、羅文裕（製作人）、彭佳霓。（圖／記者李毓康攝）

▲彭佳慧穿批發袋抽鬚做的禮服。

▲第34屆金曲獎星光大道，A-Lin。（圖／記者李毓康攝）

▲A-Lin禮服上有101跨年煙火。

另外，大膽嘗試螢光綠色禮服的艾怡良，個人意見覺得，裙子下半身抓皺垂墜效果跟強烈肩線調和恰到好處，但「擦這種『誰在妳酒菜裡下毒』的黑色口紅真的不是答案」；然後徐佳瑩UNBOXING VALENTINO 2023春夏系列大紅襯衫變成巨大紅包、比莉姐則像豪華海灘飯店渡假的富婆。

▲第34屆金曲獎星光大道，艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

▲艾怡良黑口紅像是酒菜被下毒。

▲第34屆金曲獎星光大道，徐佳瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲徐佳瑩變成大紅包。

▲第34屆金曲獎星光大道，比莉。（圖／記者李毓康攝）

▲比莉當海灘酒店富婆。

當然這一次也有穿搭表現亮眼的明星，像是：黃宣丹寧布的短外套搭長裙、高跟鞋，大膽跳出傳統框架，拓展男裝定義之餘還保有個人風格；周湯豪黑色西裝有特殊剪裁領口，低調的細節很有趣；日本團體King Gnu四個人穿的不一樣，透過色調和剪裁展現協調感，很有意思。

▲第34屆金曲獎星光大道，頒獎嘉賓YELLOW 黃宣。（圖／記者李毓康攝）

▲黃宣穿搭很特別又擺脫男裝慣性西裝穿搭。

▲第34屆金曲獎星光大道，周湯豪。（圖／記者李毓康攝）

▲周湯豪的西裝領子很特別。

▲第34屆金曲獎星光大道，表演嘉賓King Gnu。（圖／記者李毓康攝）

▲King Gnu穿搭很有團體的感覺。

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