金曲時尚／A-lin全場最貴珠寶加持氣勢奪歌后！艾怡良逾10克拉鑽戒性感亮相

記者張毓容／台北報導 圖／記者李毓康攝、品牌提供

第34屆金曲獎頒獎典禮如火如荼進行，今年的紅毯造型女星們風格各異、百花齊放，除了禮服造型吸睛，點綴在頸部、手上、耳上各處的珠寶們也是搶眼亮點。A-lin穿戴今晚最貴、總價值破8000萬的Tiffany高級珠寶，搭配華麗造型，加持氣勢一舉奪下本屆歌后；而今晚紅毯以超亮眼螢光綠禮服大秀好身材的艾怡良，則是配戴總價7000多萬的寶格麗讓搶眼造型更華麗。

▲剛奪下最佳女歌手獎的A-lin，今日以BALMAIN洋裝搭配總價破8000萬的Tiffany高級珠寶。

▲Tiffany鉑金鑲嵌逾10克拉鑽石戒指與紅寶石鑽戒。



曾多次入圍最佳女歌手、今年再度角逐歌后獎項的A-lin，今晚星光大道選穿BALMAIN 2023早秋系列標誌性金幣飾釦刺繡水鑽洋裝，巴黎式修身剪裁大秀長腿好身材，還換上一頭亮眼金黃髮色，完美搭配華麗造型。她也穿戴上Tiffany高級珠寶系列，以Schlumberger by Tiffany & Co.流蘇項鍊為肩頸增添亮眼，更搭配鉑金鑲嵌逾10克拉鑽石戒指與紅寶石鑽戒，並以同系列耳環完整造型，整套珠寶總價破8000萬不僅是全場最貴，讓整體造型更奢華搶眼，準歌后氣勢爆棚。

▲艾怡良超搶眼螢光綠禮服搭配總價7000多萬的寶格麗珠寶。

▲她戴上總重約10.13克拉的MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石戒指，和SERPENTI系列頂級紅寶石與鑽石手環。

而入圍最佳作曲人獎同時也是這次頒獎嘉賓的艾怡良，今天紅毯則是穿上一襲超搶眼的螢光綠抓皺禮服，不僅色彩超吸睛，胸前深V設計更露出緊實腹肌線條，大秀好身材，搭配前衛的黑色系唇彩，時尚感超強。此外她更以寶格麗（BVLGARI）珠寶作為造型聚焦亮點，包含SERPENTI系列頂級紅寶石與鑽石手環、頂級祖母綠與鑽石耳環，手上更戴上總重約10.13克拉的MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石戒指和SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石戒指，讓俐落性感造型更璀璨奪目，總價更將近8000萬，緊追在A-lin之後。

▲林柏宏以總價950萬的PIAGET Rose頂級珠寶系列搭配CELINE HOMME經典西服，帥度破表。



戲劇男神林柏宏今晚則是擔任頒獎嘉賓，他今晚以CELINE HOMME經典西服系列，外套內搭立領針織毛衣帥氣踏上紅毯，看似經典制式的穿搭，他巧妙搭配上PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金黃色藍寶石鑽石項鍊等總價約950萬的珠寶，立刻點亮全身黑造型，大幅提升造型層次感，帥氣更翻倍，難怪奪下紅毯第一帥。