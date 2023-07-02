fb ig video ETtoday search mobile

金曲時尚／A-lin全場最貴珠寶加持氣勢奪歌后！艾怡良逾10克拉鑽戒性感亮相

>

記者張毓容／台北報導　圖／記者李毓康攝、品牌提供

第34屆金曲獎頒獎典禮如火如荼進行，今年的紅毯造型女星們風格各異、百花齊放，除了禮服造型吸睛，點綴在頸部、手上、耳上各處的珠寶們也是搶眼亮點。A-lin穿戴今晚最貴、總價值破8000萬的Tiffany高級珠寶，搭配華麗造型，加持氣勢一舉奪下本屆歌后；而今晚紅毯以超亮眼螢光綠禮服大秀好身材的艾怡良，則是配戴總價7000多萬的寶格麗讓搶眼造型更華麗。

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／攝影中心）

▲剛奪下最佳女歌手獎的A-lin，今日以BALMAIN洋裝搭配總價破8000萬的Tiffany高級珠寶。

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany鉑金鑲嵌逾10克拉鑽石戒指與紅寶石鑽戒。

曾多次入圍最佳女歌手、今年再度角逐歌后獎項的A-lin，今晚星光大道選穿BALMAIN 2023早秋系列標誌性金幣飾釦刺繡水鑽洋裝，巴黎式修身剪裁大秀長腿好身材，還換上一頭亮眼金黃髮色，完美搭配華麗造型。她也穿戴上Tiffany高級珠寶系列，以Schlumberger by Tiffany & Co.流蘇項鍊為肩頸增添亮眼，更搭配鉑金鑲嵌逾10克拉鑽石戒指與紅寶石鑽戒，並以同系列耳環完整造型，整套珠寶總價破8000萬不僅是全場最貴，讓整體造型更奢華搶眼，準歌后氣勢爆棚。

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／攝影中心）

▲艾怡良超搶眼螢光綠禮服搭配總價7000多萬的寶格麗珠寶。

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／品牌提供）

▲她戴上總重約10.13克拉的MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石戒指，和SERPENTI系列頂級紅寶石與鑽石手環。

而入圍最佳作曲人獎同時也是這次頒獎嘉賓的艾怡良，今天紅毯則是穿上一襲超搶眼的螢光綠抓皺禮服，不僅色彩超吸睛，胸前深V設計更露出緊實腹肌線條，大秀好身材，搭配前衛的黑色系唇彩，時尚感超強。此外她更以寶格麗（BVLGARI）珠寶作為造型聚焦亮點，包含SERPENTI系列頂級紅寶石與鑽石手環、頂級祖母綠與鑽石耳環，手上更戴上總重約10.13克拉的MAGNIFICA系列頂級黃鑽與鑽石戒指和SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石戒指，讓俐落性感造型更璀璨奪目，總價更將近8000萬，緊追在A-lin之後。

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／攝影中心）

▲▼ 金曲最貴珠寶 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏以總價950萬的PIAGET Rose頂級珠寶系列搭配CELINE HOMME經典西服，帥度破表。

戲劇男神林柏宏今晚則是擔任頒獎嘉賓，他今晚以CELINE HOMME經典西服系列，外套內搭立領針織毛衣帥氣踏上紅毯，看似經典制式的穿搭，他巧妙搭配上PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金黃色藍寶石鑽石項鍊等總價約950萬的珠寶，立刻點亮全身黑造型，大幅提升造型層次感，帥氣更翻倍，難怪奪下紅毯第一帥。

關鍵字：

金曲獎, 金曲34, 第34屆金曲獎, 2023金曲獎, 金曲34, 星光大道, 金曲34紅毯, 金曲34頒獎典禮, A-lin, 艾怡良, 林柏宏, Tiffany, 寶格麗, BVLGARI, PIAGET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

金曲時尚／林柏宏奪網友票選第一帥！艾怡良大膽配色高票稱后

金曲時尚／林柏宏奪網友票選第一帥！艾怡良大膽配色高票稱后

金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感

金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感

金曲時尚／個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場、戴佩妮當歌德版大鳥姊姊

金曲時尚／個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場、戴佩妮當歌德版大鳥姊姊

金曲時尚／黑白配最耐看！周湯豪、比莉最佳組合、王若琳黑色畫龍點睛 金曲時尚／安溥女神氣質噴發奪「三美」第一！李心潔西裝穿出帥美style 金曲紅毯總覽／林柏宏全黑西裝不負眾望帥翻！周湯豪、比莉最時尚母子壓軸 金曲時尚／林柏宏黑西裝搭950萬珠寶奪紅毯最帥！韋禮安王子風緊追 亞弘電(6201) 公告七月份母子公司之合併營業額、子公司營收、 背書保證、資金貸予他人。 金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感 金曲時尚／A-lin全場最貴珠寶加持氣勢奪歌后！艾怡良逾10克拉鑽戒性感亮相

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面