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金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感

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記者李薇／台北報導　圖／台視提供

第34屆金曲紅毯雖然已經結束，但頒獎典禮一樣也很有看頭，部分大咖女星擔任頒獎嘉賓或是出場表演，穿搭一樣很精彩，像是彭佳慧、陳綺貞、蔡健雅、A-Lin，不僅展現出女星的優雅好氣質，百變造型更是讓人驚艷。

＃彭佳慧：火辣鏤空水蛇腰

熱騰騰拿下金曲34客語歌后寶座的彭佳慧，在頒獎尾聲又現身作為嘉賓，頒發最佳女歌手獎項，只見她換下紅毯設計師品牌HAIZHEWANG的作品，穿上一件黑色緊身禮服，西裝式的上半身設計，在腰間打造薄紗透膚的鏤空曲線，展現出零贅肉腰身，51歲還能有這種身材，簡直超誇張。

而且仔細對比紅毯的造型，超繽紛的粉紅色妹妹頭短髮也消失，立刻變成簡約俐落的盤髮設計，髮色也回去經典黑色，讓整個人看起來更顯穩重成熟，是一件很符合她成熟氣質的造型，相當好看。

＃陳綺貞：深V黑紗性感女神

▲金曲時尚,金曲獎,第34屆金曲獎,陳綺貞,蔡健雅,A-Lin。（圖／台視提供）

「文青女神」陳綺貞這次參與金曲獎，主辦單位保密到家，直到星光大道才曝光她，因為是評審團之一，所以沒有單獨走紅毯，跟著其他音樂人同框，默默被淹沒人海，直到壓軸頒發年度歌曲的時候，大家才被猝不及防美一波。

▲金曲時尚,金曲獎,第34屆金曲獎,陳綺貞,蔡健雅,A-Lin。（圖／台視提供）

只見陳綺貞一改平時略微中性舒適的穿搭，以一身黑色透膚禮服登場，胸口前深V設計若隱若現，脖子、削肩金色曲線與百褶裙完美結合，不用過多華麗珠寶，細節也精緻，金燦燦材質在燈光下發出熠熠光芒，美得恰到好處，又不會過於搶風頭。

＃蔡健雅：薄荷綠的音樂精靈

▲金曲時尚,金曲獎,第34屆金曲獎,陳綺貞,蔡健雅,A-Lin。（圖／台視提供）

「金曲歌后」蔡健雅站上金曲獎舞台以表演嘉賓身份登場，一連4首歌唱出療癒人心的天籟嗓音，她穿上薄荷綠色飄逸紗裙，直接是炎炎夏日最涼倩影，輕盈嗓音搭配雪紡披肩在空中搖曳，一頭經典浪漫的大波浪捲髮，完全看不出女神已經48歲，狀態超好。

▲金曲時尚,金曲獎,第34屆金曲獎,陳綺貞,蔡健雅,A-Lin。（圖／台視提供）

從視覺上看，這種類似雪紡紗材質的禮服，其實很容易顯胖，但仔細端詳可以發現，禮服中央運用類似西裝質感的平口材質收出纖細腰身，在大腿根部具有層次的裙襬流瀉而下，盡顯優雅，一把吉他拿在手上，簡直就是音樂精靈降臨。

＃A-Lin：完美復刻歐陽菲菲

▲金曲時尚,金曲獎,第34屆金曲獎,陳綺貞,蔡健雅,A-Lin。（圖／台視提供）

A-Lin登上紅毯以BALMAIN 2023早秋系列洋裝，華麗但卻被評像101跨年煙火，在表演舞台上她換了另一套白色西裝，修身剪裁在西裝褲設計出喇叭寬度，本來紅毯上的一頭金髮秒速轉換黑棕色，並燙成歐陽菲菲招牌小捲度，復古又性感，搭配舞曲魅力四射。

▲金曲時尚,金曲獎,第34屆金曲獎,陳綺貞,蔡健雅,A-Lin。（圖／台視提供）

而這套穿搭更厲害的細節，用現在的設計打造出歐陽菲菲活躍年代的經典穿搭，重點是脖子中間的浮誇項鍊更是精髓所在，多重樣貌層次堆疊，搭配招牌墊肩西裝，完美復刻，讓粉絲瞬間陷入回憶殺。

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金曲時尚, 金曲獎, 第34屆金曲獎, 陳綺貞, 蔡健雅, A-Lin

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