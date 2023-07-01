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金曲時尚／林柏宏奪網友票選第一帥！艾怡良大膽配色高票稱后

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記者曾怡嘉／台北報導

第34屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，《ET FASHION》特別邀請萬名網友票選心目中的紅毯最帥與最美，以滿分10分為基準，計算得出平均分數，男星由林柏宏拿下第一帥，女星則是艾怡良奪得第一美。

▲第34屆金曲獎星光大道，頒獎嘉賓林柏宏、劉家凱。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏。（圖／記者李毓康攝）

網友評選最帥：林柏宏9.83分

林柏宏人氣無法擋，不僅是評審票選紅毯第一帥，也是網友心目中的第一名，以超高分9.83拿下冠軍，金曲紅毯和頒獎典禮上，他保守又不失安全的帥氣穿搭，可說是中規中矩，恰如其分，西裝外套下搭配的是總價上看950萬珠寶，整個貴氣十足。

▲韋禮安。（圖／記者李毓康攝）

而緊追在後的是拿下9.58分的韋禮安，紅毯造型上選擇了BALMAIN 2023 早秋系列亮片西裝套裝，看似簡約但細節卻極致摩登。

▲第34屆金曲獎星光大道，艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

▲艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

網友評選最美：艾怡良9.68分

網友票選第一美則是由艾怡良的9.68分拿下，她鮮明的禮服搭配暗色系唇色讓人眼睛一亮，不按牌理出牌的搭配風格，跳脫紅毯第一美的既定印象，搭配她黝黑發亮的肌膚，可說是無懈可擊。而僅差0.02分的安溥也是美的讓人印象深刻，選擇繞頸削肩的貼身禮服搭配流暢的緞面材質，清新又帶有一絲小性感。

▲安溥。（圖／記者李毓康攝）

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