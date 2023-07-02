水煮餐很健康？營養師曝「無油飲食4危害」小心減肥不成還變醜

▲營養師提醒，長期吃水煮餐不僅無益減肥還會影響健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

很多人想要減肥，就會開始改吃水煮餐，甚至怕肉有油脂連肉都不吃，餐餐只吃水煮蔬菜，但營養師谷傳玲就呼籲，千萬別這樣做！長期吃過於低脂的飲食或是無油飲食，會引起各種健康問題，甚至會讓肌膚狀態變差、開始掉髮，影響到外在容貌，她就指出餐餐吃水煮蔬菜的4大危害，小心減肥不成反而變醜。

＃容易月經失調



雌激素、黃體素的合成都需要膽固醇，而膽固醇在體內的運轉、代謝，則是需要脂肪的幫忙，如果脂肪攝取不足，就會引起荷爾蒙分泌的紊亂，導致女性生理期出問題。

＃容易影響外貌



脂肪酸攝取不足，身體就容易缺乏必需脂肪酸，而必需脂肪酸不足就容易引起唇炎、皮膚乾燥、濕疹、脫髮等症狀。

＃容易使大腦「當機」、情緒低落



如果缺乏DHA這種脂肪酸，就會使得神經信號傳遞變慢，導致大腦思維跟著變慢，就容易使大腦產生「當機」狀況。另外，缺乏DHA也會影響血清素的合成，而血清素是一種調節情緒、感知幸福的激素，所以缺乏血清素會導致情緒低落。

＃影響脂溶性維生素的吸收



脂溶性維生素需要靠食物中的脂肪才能被消化和吸收，若飲食中一直避吃油脂，就容易影響這些維生素的吸收，而缺乏維生素A會影響免疫力；缺乏維生素D會影響鈣吸收；缺乏維生素K則會直接影響凝血功能。也就是說，如果缺乏脂肪，就會直接影響到人體各個系統的功能。

最後營養師也提醒，如果想要減肥、控制體重，也千萬別過於極端地控制脂肪攝取，只要少吃高脂、高糖的食物，每餐吃到7、8分飽，這樣既能享受脂肪為食物帶來的美味，還能健康的瘦下來。