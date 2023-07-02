fb ig video ETtoday search mobile

星巴克買一送一限時9小時！全台僅一間店連續31天咖啡第二杯半價

>

記者李薇／台北報導　圖／starbuckstw IG、mr.browncafe IG

早上沒有來一杯咖啡總提振不了精神，藍色星期一也不Blue！星巴克在7月3日舉辦夏日好友分享日，從早上11點到晚上8點，買特大杯飲料都可以買一送一；伯朗咖啡在當日持Lounge卡消費，也享有飲品買一送一優惠，立刻喝起來。

▲星巴克,伯朗,買一送一,咖啡。（圖／ＩＧ）

星巴克在7月3日限時9小時買一送一，只要購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的飲料，其中一杯直接免費，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，像是星冰樂系列、冷萃咖啡、罐裝飲料等不入列，還有部分門市如機場、高鐵、休息站據點，沒有提供服務，要特別注意。

▲星巴克,伯朗,買一送一,咖啡。（圖／ＩＧ）

另外，經常結合在地文化開設新店的星巴克，也終於落腳台南麻豆，首間店面在7月5日開幕，連續31天，不僅有口味、容量、冰熱一致的飲料第二杯半價，還推出專屬設計的隨行卡，當日消費滿800元送摺疊購物袋、滿3000元獲得多功能摺疊桌。

▲星巴克,伯朗,買一送一,咖啡。（圖／ＩＧ）

伯朗咖啡在7月的每個星期一也都有好康優惠，只要全額以Lounge卡儲值金付費，飲品都有買一送一，容量可以任選，季節限定飲品、瓶裝飲料不包含在內，結帳金額以高價品計算，加料品項依份數另外收費，限結帳當日領取。

►這三大星座女簡直「優秀男人收割機」！TOP 1顏值高、能力強當然都會淪陷

►以結婚為目標戀愛的三大星座！TOP 1交往等同結婚，不想經營無結果愛情

►43歲金泰希簡直「凍齡天花板」！同框小11歲林智妍沒輸被讚爆

關鍵字：

星巴克, 伯朗, 買一送一, 咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

韓韶禧「積水鎖骨」太性感！480萬頂級珠寶上身，不愧是韓國首位全球大使

41歲宋慧喬又讓網友美哭！祖母綠、藍寶石上身　滿滿法式鬆弛感好仙

41歲宋慧喬又讓網友美哭！祖母綠、藍寶石上身　滿滿法式鬆弛感好仙

網路爆紅「8水2油」養膚法！1秒搞定速效又有感，懶人必學美顏小心機 涼意滿分的「空靈系香水」！無法用言語定義的清爽，只有噴上才會懂 迪麗熱巴裙襬一撩露絕對領域太辣！泳衣配半身裙時尚度爆棚 Angelababy又拿收藏出門！愛馬仕極限量「黑夜小房子」要價近500萬 包子頭綁不好變道姑？3招手殘人也會的必學編髮　輕鬆紮出完美花苞頭 管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明 水煮餐很健康？營養師曝「無油飲食4危害」小心減肥不成還變醜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面