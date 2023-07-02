星巴克買一送一限時9小時！全台僅一間店連續31天咖啡第二杯半價

記者李薇／台北報導 圖／starbuckstw IG、mr.browncafe IG

早上沒有來一杯咖啡總提振不了精神，藍色星期一也不Blue！星巴克在7月3日舉辦夏日好友分享日，從早上11點到晚上8點，買特大杯飲料都可以買一送一；伯朗咖啡在當日持Lounge卡消費，也享有飲品買一送一優惠，立刻喝起來。

星巴克在7月3日限時9小時買一送一，只要購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的飲料，其中一杯直接免費，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，像是星冰樂系列、冷萃咖啡、罐裝飲料等不入列，還有部分門市如機場、高鐵、休息站據點，沒有提供服務，要特別注意。

另外，經常結合在地文化開設新店的星巴克，也終於落腳台南麻豆，首間店面在7月5日開幕，連續31天，不僅有口味、容量、冰熱一致的飲料第二杯半價，還推出專屬設計的隨行卡，當日消費滿800元送摺疊購物袋、滿3000元獲得多功能摺疊桌。

伯朗咖啡在7月的每個星期一也都有好康優惠，只要全額以Lounge卡儲值金付費，飲品都有買一送一，容量可以任選，季節限定飲品、瓶裝飲料不包含在內，結帳金額以高價品計算，加料品項依份數另外收費，限結帳當日領取。