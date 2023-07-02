fb ig video ETtoday search mobile

金曲時尚／韋禮安一晚換5套西裝　光珠寶就高達1100萬超華麗

>

記者李薇／台北報導　圖／台視提供

第34屆金曲獎在1日晚間舉行，頒獎典禮由歌手韋禮安擔任主持人，俐落口條讓整個活動完美落幕，一晚上他也換上多套造型，有古典滿分的燕尾服、也有繽紛刺繡的華麗西裝，各種造型都能完美駕馭，讓人眼睛為之一亮，一整晚服裝總價50萬、珠寶更高達1100萬，快來細數那些經典造型。

＃紅毯：黑亮片西裝超閃

▲金曲獎,第34屆金曲獎,韋禮安,Thom Browne,BALLY,Piaget,BALMAIN,Tiffany & Co.,Louis Vuitton,Bvlgari,Ralph Lauren,Christian Louboutin。（圖／台視提供）

當天初亮相，韋禮安就選穿了BALMAIN 2023早秋西裝，大量黑色亮片在光線照耀下閃閃發光，華麗感滿分，搭配高腰靴型褲以及改良式的宮廷領西裝，展現出貴族般的奢華氣息，點綴Tiffany & Co. MALTESE CROSS CLIP 18K金鑲鑽馬爾他十字胸針，極致奢華。

＃造型1：燕尾服古典風

▲金曲獎,第34屆金曲獎,韋禮安,Thom Browne,BALLY,Piaget,BALMAIN,Tiffany & Co.,Louis Vuitton,Bvlgari,Ralph Lauren,Christian Louboutin。（圖／台視提供）

一進典禮會場，韋禮安延續紅毯氣勢，挑選了Ralph Lauren的燕尾服西裝亮相，裡面搭配同色系背心以及西裝襯衫，同時這樣的版型也能讓身材比例看起來更好，顯出腿更長的視覺效果，搭配Piaget珠寶、腳踩紅底鞋Christian Louboutin，立顯高貴復古氛圍。

＃造型2：撞色西裝具質感

▲金曲獎,第34屆金曲獎,韋禮安,Thom Browne,BALLY,Piaget,BALMAIN,Tiffany & Co.,Louis Vuitton,Bvlgari,Ralph Lauren,Christian Louboutin。（圖／台視提供）

韋禮安挑了一套撞色套裝現身，Bally海藍色雙排釦西裝與長褲，裡面運用綠色襯衫與領帶製造出層次感，左胸上一抹紅花看起來特別可愛，腳上也穿了黑色漆皮鞋款，搭配Tiffany & Co.珠寶系列，增添精緻細節。

＃造型3：油畫系文青風

▲金曲獎,第34屆金曲獎,韋禮安,Thom Browne,BALLY,Piaget,BALMAIN,Tiffany & Co.,Louis Vuitton,Bvlgari,Ralph Lauren,Christian Louboutin。（圖／台視提供）

韋禮安選了Louis Vuitton所設計的繽紛花園風格西裝，漸層綠色基底上面縫製橘色、黃色、紅色或粉色般的立體花朵，近看宛如油畫般的筆觸，搭配球鞋略顯休閒，襯衫領下Bulgari藍寶石項鍊散發別緻光芒，相當具有活力。

＃造型4：溫柔格紋西裝

▲金曲獎,第34屆金曲獎,韋禮安,Thom Browne,BALLY,Piaget,BALMAIN,Tiffany & Co.,Louis Vuitton,Bvlgari,Ralph Lauren,Christian Louboutin。（圖／台視提供）

在典禮最後，韋禮安以Thom Browne的淺藍色與粉紅色格紋西裝亮相，左胸上大朵層次胸花，更增添華麗亮點，手上疊戴了Tiffany & Co.戒指，銀色光芒統一色系，每個細節都不過分搶眼，連鞋款也挑了淺白色Christian Louboutin，和諧感滿分。

關鍵字：

金曲獎, 第34屆金曲獎, 韋禮安, Thom Browne, BALLY, Piaget, BALMAIN, Tiffany & Co., Louis Vuitton, Bvlgari, Ralph Lauren, Christian Louboutin

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

金曲時尚／林柏宏奪網友票選第一帥！艾怡良大膽配色高票稱后

金曲時尚／林柏宏奪網友票選第一帥！艾怡良大膽配色高票稱后

金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感

金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感

金曲時尚／個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場、戴佩妮當歌德版大鳥姊姊

金曲時尚／個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場、戴佩妮當歌德版大鳥姊姊

金曲時尚／黑白配最耐看！周湯豪、比莉最佳組合、王若琳黑色畫龍點睛 金曲時尚／安溥女神氣質噴發奪「三美」第一！李心潔西裝穿出帥美style 金曲紅毯總覽／林柏宏全黑西裝不負眾望帥翻！周湯豪、比莉最時尚母子壓軸 金曲時尚／林柏宏黑西裝搭950萬珠寶奪紅毯最帥！韋禮安王子風緊追 亞弘電(6201) 公告七月份母子公司之合併營業額、子公司營收、 背書保證、資金貸予他人。 金曲時尚／51歲彭佳慧辣露零贅肉水蛇腰　陳綺貞不文青深V薄紗露溝好性感 管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面