金曲時尚／韋禮安一晚換5套西裝　光珠寶就高達1100萬超華麗

記者李薇／台北報導 圖／台視提供

第34屆金曲獎在1日晚間舉行，頒獎典禮由歌手韋禮安擔任主持人，俐落口條讓整個活動完美落幕，一晚上他也換上多套造型，有古典滿分的燕尾服、也有繽紛刺繡的華麗西裝，各種造型都能完美駕馭，讓人眼睛為之一亮，一整晚服裝總價50萬、珠寶更高達1100萬，快來細數那些經典造型。

＃紅毯：黑亮片西裝超閃

當天初亮相，韋禮安就選穿了BALMAIN 2023早秋西裝，大量黑色亮片在光線照耀下閃閃發光，華麗感滿分，搭配高腰靴型褲以及改良式的宮廷領西裝，展現出貴族般的奢華氣息，點綴Tiffany & Co. MALTESE CROSS CLIP 18K金鑲鑽馬爾他十字胸針，極致奢華。

＃造型1：燕尾服古典風

一進典禮會場，韋禮安延續紅毯氣勢，挑選了Ralph Lauren的燕尾服西裝亮相，裡面搭配同色系背心以及西裝襯衫，同時這樣的版型也能讓身材比例看起來更好，顯出腿更長的視覺效果，搭配Piaget珠寶、腳踩紅底鞋Christian Louboutin，立顯高貴復古氛圍。

＃造型2：撞色西裝具質感

韋禮安挑了一套撞色套裝現身，Bally海藍色雙排釦西裝與長褲，裡面運用綠色襯衫與領帶製造出層次感，左胸上一抹紅花看起來特別可愛，腳上也穿了黑色漆皮鞋款，搭配Tiffany & Co.珠寶系列，增添精緻細節。

＃造型3：油畫系文青風

韋禮安選了Louis Vuitton所設計的繽紛花園風格西裝，漸層綠色基底上面縫製橘色、黃色、紅色或粉色般的立體花朵，近看宛如油畫般的筆觸，搭配球鞋略顯休閒，襯衫領下Bulgari藍寶石項鍊散發別緻光芒，相當具有活力。

＃造型4：溫柔格紋西裝

在典禮最後，韋禮安以Thom Browne的淺藍色與粉紅色格紋西裝亮相，左胸上大朵層次胸花，更增添華麗亮點，手上疊戴了Tiffany & Co.戒指，銀色光芒統一色系，每個細節都不過分搶眼，連鞋款也挑了淺白色Christian Louboutin，和諧感滿分。