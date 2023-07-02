Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款

記者李薇／台北報導

BLACKPINK成員1日準備前往英國表演，在機場僅Jisoo、Jennie和Rosé現身，有趣的是Jisoo這次竟然穿著人字拖就現身，看起來相當輕盈又可愛，根據官網售價，這雙人字拖約要台幣2萬3000元，也算是拖鞋界天花板！

Jisoo每每出席公開場合，總是穿得精緻有型，1日現身機場的時候，被媒體拍到上衣身穿DIOR千鳥紋短袖上衣，搭配Courrèges黑色細肩帶背心，底下簡約黑色抽鬚牛仔褲，看起來俐落大方，不過鏡頭一拍到腳下，卻發現她竟然罕見地搭了一雙人字拖。

這雙人字拖看起來好像並無稀奇，但其實是出自DIOR 2023年秋季時裝秀的旗艦鞋款，厚底廓形採用黑色天鵝絨材質製作，人字帶上還有金色Christian Dior Paris標誌，更厲害的是橡膠鞋底有創始人Christian Dior最喜歡的星星符號，加持幸運，整雙都是義大利製造。

當然出自DIOR的單品價格也是不凡，目前在法國官網售價690歐元，大約是台幣2萬3000元左右，總共推出黑色、桃紅、酒紅跟紫色，因為是天鵝絨材質，穿起來會有隱約的光澤感，看起來十分奢華，搭配洋裝立刻很有度假氣息。