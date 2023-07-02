星・變美／白鹿熬夜、工作超忙肌膚仍白皙　早晚精華用滿、前晚再敷面膜

記者李薇／台北報導 圖／微博、淘寶

藝人白鹿繼演出《周生如故》之後，人氣立刻翻漲，最近又擔綱《長月燼明》女主角，每一次古裝扮相都大受好評，面對馬不停蹄的工作與上鏡秘訣，她也分享多款自己愛用的保養，跟著買就對了。

＃Kanebo佳麗寶 ALLIE UV防曬櫻花水凝乳燦爛光澤粉肌

白鹿表示，這一款是她的夏季最愛，因為使用起來很清爽，膚感好，淡雅的粉色帶有一點珠光，塗抹在肌膚上會有通透感，平時不想化妝也可以當作素顏霜，防曬又能提亮膚色，而且「真的很抗曬，我之前去三亞的時候，每次出門一定要全身塗上，才沒有被曬黑」。

＃OLAY歐蕾 革糖素美白小白瓶

對於日常熬夜又想要保持上鏡膚況的演員，白鹿就分享，自己會在折扣季囤貨煥白功效的精華與面膜，這也是每天護膚不可少的步驟，早晚都是按壓兩管的充足用量，如果隔天有通告，前一天晚上還會敷面膜加強，密集提亮。

＃花西子 精華水卸妝油

屬於乾性肌膚的白鹿，在卸妝上喜歡挑選卸妝油類型的單品，這一款裡面含有天然花朵植萃精油成分，卸妝的時候舒緩肌膚，因為質地較水，所以不用擔心會有黏膩感，白鹿分享，平時會多擠一點來按摩鼻頭，用完肌膚很彈潤、毛孔也很乾淨。