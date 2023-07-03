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歐米茄藍面海馬錶11連發　喬治克隆尼搶戴當型男大叔

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▲▼ OMEGA,UN 。（圖／公關照）

▲歐米茄代言人喬治克隆尼出席在希臘米克諾斯島舉辦的夏日藍色海馬腕錶系列發表會。（圖／翻攝OMEGA IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏日炎炎讓人嚮往那片蔚藍海，歐米茄（OMEGA）聽見大眾的心聲，一口氣推出11款夏日藍色海馬腕錶系列，從正裝錶到高規格的專業潛水錶，全換上海洋色調的藍色面盤，不僅應景，也致敬海馬系列75周年，代言人喬治克隆尼（George Clooney）日前現身品牌於希臘米克諾斯島舉辦的發表會現場，以正裝搭配蔚藍面盤的海馬錶，帥氣指數破表。

▲▼ OMEGA,UN 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列Co‑Axial Master Chronometer 41 毫米腕錶，205,000元。
▲▼ OMEGA,UN 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬Ploprof 1200米潛水系列同軸擒縱55 X 45毫米大師天文台腕錶，442,000元。

歐米茄夏日藍色海馬腕錶系列，11款腕錶於面盤呈現海洋多層次的深度與色彩，例如Aqua Terra腕錶代表陽光普照的海面，Ultra Deep錶的面盤展現海地深處的神祕黑暗特色，品牌同時為此系列設計紀念性的錶背，以1956年原創海馬徽標為基礎描繪一個手持三叉戟的海神波塞頓和兩隻海馬。

▲▼ OMEGA,UN 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬300系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，230,000元。

雅典錶（Ulysse Nardin）也在夏日推出蔚藍款的潛水系列DIVER NET腕錶，最特別的是錶殼成分包括碳正離子材料（Carbonium®）、生產過程中所產生的環境影響相比其他碳複合材料低40%; Nylo®聚醯胺材料，以及再生精鋼成分達95%的精鋼材質，搭配發想自海洋的蔚藍色橡膠錶帶；內載配備矽質擺輪游絲和DiamonSil鑽石矽晶體擒縱機構的UN-118機芯，防水300米。

▲▼ OMEGA,UN 。（圖／公關照）

▲雅典錶潛水系列DIVER NET錶，防水300米。（圖／雅典錶提供，以下同）

▲▼ OMEGA,UN 。（圖／公關照）

▲雅典錶潛水系列DIVER NET腕錶蔚藍款，384,000元。

關鍵字：

喬治克隆尼, OMEGA, 歐米茄, Ulysse Nardin, 雅典錶

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