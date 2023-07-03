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星巴克今「限時8小時」買一送一　整周連鎖咖啡優惠一次看

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克今天有買一送一別忘囉。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

本周是開啟下半年工作的第一周，跟上班族總是很麻吉的星巴克，也在今天舉行限時8小時的買一送一優惠，只要消費者選對時間進店消費，即可「增量」一倍，當然也能揪同事一起同行。伯朗咖啡針對自家會員也有買一送一，另85度C在本周三與本周五，也分別針對旗下特定商品推第二杯半價，讓你在下半年開端打起精神。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克於7／3當天，推出限時8小時的「夏日好友分享日」優惠，消費者從上午11點至晚上8點時刻進店，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。請注意優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C即將在8月邁入第19周年慶，屆時會在月初推出一連串優惠活動，目前針對每周三推出「黑糖珍珠日」，旗下的黑糖珍珠系列在當天均可享第二杯半價優惠，回饋方式是以低價者計，不需購買兩項同品項商品；周五則有中大杯咖啡第二杯半價優惠，限同品項同大小，且目前全品項咖啡為免費升級厚咖啡規格。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館7月卡友獨享飲品買一送一，針對7月份周一7／3、7／10、7／17、7／24，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 85度Ｃ

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