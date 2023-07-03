趙麗穎深V裝美背全都露　De Beers鑽石光閃爆全場

▲趙麗穎日前出席第28屆上海電視節閉幕典禮，黑色禮服搭配De Beers鑽石珠寶大獲好評。（圖／翻攝趙麗穎工作室）

記者陳雅韻／台北報導

大陸知名女星趙麗穎以《風吹半夏》女強人角色入圍本屆白玉蘭獎最佳女主角，雖然角逐失利，但她的事業運依然走在顛峰，被鑽石品牌De Beers Jewellers相中，成為全新品牌代言人，日前她出席上海電視節閉幕典禮，即以深V黑色禮服搭配De Beers珠寶閃爆全場，一轉身美背全都露，讓網友直呼美極了。

▲趙麗穎大露美背，De Beers鑽石項鍊與耳環也搶鏡。（圖／翻攝趙麗穎工作室）

趙麗穎與馮紹峰合作古裝劇《知否知否應該是綠肥紅瘦》陷入愛河，兩人在2018年宣布閃婚，育有兒子「想想」，但2021年宣告離婚，結束不到3年的婚姻，雙方未口出惡言，被稱為「離婚典範」。離婚後趙麗穎感情世界一片空白，全心投入工作，在戲劇上的出色演出獲De Beers青睞，邀她擔任代言人，她開心表示：「鑽石是大自然的綺麗瑰寶，蘊藏著無限生命力與能量，當我佩戴這一件件華美之作時，我會倍感堅強和自信。」

▲Angelababy成為Tiffany大使。（圖／翻攝Tiffany臉書）

Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚後，也專心於工作中，拿下美國珠寶品牌Tiffany & Co.大使頭銜，獲邀參加紐約第五大道旗艦店重新開幕盛宴，並拍攝Tiffany T系列珠寶宣傳照，她未來出席公開活動，肯定有品牌強力奧援，時尚資源相當豐富。