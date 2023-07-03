AP格紋錶盤超有戲　音樂啟發十色均衡器裝飾圖案吸睛

▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列37毫米黑色陶瓷音樂限量版腕錶，1,269,000元。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）近來大玩色彩遊戲，推出第6款以音樂為靈感的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型37毫米音樂版腕錶，換上黑陶瓷錶殼新裝，神似音響插頭的錶帶接口、宛如混音器推桿的錶冠護橋及針式帶扣均為鈦金屬材質、形成色彩對比，而最大亮點是面盤移除日期窗，全然由經典「Tapisserie」格紋佔據，點綴十色均衡器裝飾圖案吸睛，附上可隨心更換的藍綠色、黃色與綠色三條「馬賽克」紋理橡膠錶帶，洋溢年輕活力。





▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列37毫米寶藍色自動上鍊計時碼錶，3,334,000元。

AP同時一口氣發表4款鑲嵌寶石的貴氣版Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列38毫米自動上鍊計時腕錶，慶祝此系列問世30周年，細部的改變出現在面盤上，立體格紋圖騰的尺寸比過去略大，時標中央略微隆起，連標誌都經過重新設計取代以往的Audemars Piguet字樣。4款華麗新作中，寶藍色面盤的18K金款錶圈鑲嵌沙弗萊石與黃、藍色藍寶石，黑色面盤的18K玫瑰金錶則於錶圈排出一道彩虹鑲嵌紅寶石、沙弗萊石、黃玉、坦桑石、紫水晶和藍寶石等長方形切割寶石，另外兩款鮭魚面與淺藍面錶款則搭鑲鑽錶圈，同樣出色。





▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列37毫米黑色自動上鍊計時碼錶，3,334,000元。

HUBLOT炫目的彩虹錶圈Big Bang Integrated陀飛輪藍寶石鍊帶腕錶，則受到足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）青睞，最大賣點是全透明的藍寶石水晶材質錶殼與錶帶，搭配鑲嵌48顆方形彩色寶石錶圈，內載鏤空陀飛輪機芯，凸顯不停轉動的陀飛輪裝置，身價自然不凡，要價14,715,000元，限量30只。







▲HUBLOT Big Bang Integrated陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶，14,715,000元。（圖／HUBLOT提供）