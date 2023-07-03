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你該保持距離的5種人　「潛在性騷擾者」與個性好壞無關

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▲▼下樓,台階,職場,女性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲會性騷別人的人不一定個性不好，懂得觀察保護自己最重要。（圖／pakutaso、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣正逢Me Too大浪，許多人開始正視自己的遭遇，也有不少人表示聊開了才知周邊碰到的人比例這麼高，精神科醫師曾表示，有些性騷擾者其實不僅從外表看不出來，個性上也很難判斷。有些人個性體貼、好相處，也可能會是潛在性騷擾者，大部分的加害者會出現幾種行為，若某人有以下舉動，建議還是保持距離，多觀察才能避免不舒服的事情發生。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

不尊重個人邊界
有些人總會忽視他人的邊界，基本上來說，一般交情的人，交談或互動距離一個手臂以內，半數以上的人就會感到不舒服，會不自覺往後退，有些人則會無視這種距離，若你跟他並無私交，但對方卻不尊重你的空間，之後也可能會侵犯隱私或不在乎身體接觸的限制。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

性化言談和笑話
常常以性為話題，或是在交談中故意加入性化的笑話、評論或挑逗，很明顯的就是在性方面不會給予尊重。他們可能會以冒犯、羞辱或侮辱他人的方式，對性進行言語或其他方式的濫用。

不當注視或觀察
用不正當的方式注視或監視他人，他們可能會對某人特別注意，持續性地盯著對方看，即便到目前為止沒有什麼冒犯的程度，但若讓人感到不舒服，就該開始小心這個狀況，盡量與這種人保持距離，且避免被觀察或暴露自己的隱私。

▲▼職場,上司。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

不當的身體語言
許多加害人都有自負的心理，他們可能透過身體語言來傳達不適當的訊息，像是挑逗的眼神、暗示性的手勢、身體接觸或姿勢，來表達對他人的性興趣或威脅感，順便觀察你的反應，是否會回應他或是透露你可以被他欺負。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

頻繁的騷擾
潛在性騷擾者可能會對同一個人或多個人進行頻繁的恐嚇、威脅或騷擾行為，但會用比較柔性的方式包裝，像是「關心你的安危」、「在乎你的心情」之類，但冷靜解讀會發現，對方其實不斷發送冒犯性的訊息，甚至佔滿你的社交媒體帳號，或密集地出現在自己周圍。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 性騷擾

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