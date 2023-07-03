fb ig video ETtoday search mobile

星巴克父親節蛋糕推威士忌大人味　85度C推童趣風預購85折

>

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

7月正式開啟下半年行程，首個溫馨節日父親節，連鎖咖啡星巴克與85度C都推出蛋糕預購，祭出85折與88折不等的優惠，讓提早部署的民眾們能先享有小確幸，星巴克大人味提拉米蘇用威士忌咖啡酒糖液加持芬芳，85度C則用不同造型主題，呈現童趣的爸爸日常，一些不敢說的話就讓蛋糕來向爸爸說謝謝吧。

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

星巴克從7／5起推出一系列父親節檔期新品，品牌主打使用在地新鮮芒果、混合生乳奶霜，再夾入一層果凍狀芒果庫利與鬆軟原味戚風蛋糕的「6吋芒果生乳蛋糕」，此外，夾入瑪斯卡邦乳酪的海綿蛋糕，刷上威士忌咖啡酒糖液的「5吋威士忌提拉米蘇」，則是屬於爸爸的醇厚大人味。

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）
 
而6月初上市的栗子布蕾蛋糕，以原味蛋糕結合濃郁栗子奶油內餡與滑順布蕾，中間再以栗子戚風蛋糕凸顯出變化，上層點綴栗子奶油及兩種栗子顆粒，具有整體淡雅的栗子風味，深受市場好評，也在父親節推出5吋蛋糕款，提供更多選擇。

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

星巴克表示，7月前預購父親節指定蛋糕、或購買指定包裝食品與指定包袋類商品，享單件9折，兩件88折優惠，且結帳時可依上述指定商品品項，獲得飲料好友分享優惠一張（可累計）。

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

85度C今年以「父の日 父是山」為主題，推出4款平價造型蛋糕，包括以壯麗的富士山為背景，隱喻爸爸就是每個家庭最堅固的靠山的6吋「父是山」蛋糕；上方有各種工具造型的8吋「萬能老爸」，以及仿真的美金鈔票的「老子有錢」、和超人造型配件的「超能老爸」，讓爸爸能會心一笑。

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

業者表示，7／6到8／5期間，預購父親節主題蛋糕可享85折優惠，限門市現場購買。此外，7／6至8／8期間，85Cafe APP會員再推單筆不限品項消費滿500元，可抽1萬元旅遊基金，總共20位名額，將於8／10在官方粉絲專頁公布中獎名單。

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

關鍵字：

父親節蛋糕, 星巴克, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

星巴克今「限時8小時」買一送一　整周連鎖咖啡優惠一次看

星巴克今「限時8小時」買一送一　整周連鎖咖啡優惠一次看

Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款

Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款

5款精品草編包推薦　MIU MIU夢幻櫻花粉、BALENCIAGA遮陽帽設計超Q 歐米茄藍面海馬錶11連發　喬治克隆尼搶戴當型男大叔 金曲時尚／安溥女神氣質噴發奪「三美」第一！李心潔西裝穿出帥美style 有錢人都會有的三大特質！養成「幸運體質」好事自然來敲門 趙麗穎深V裝美背全都露　De Beers鑽石光閃爆全場 你該保持距離的5種人　「潛在性騷擾者」與個性好壞無關 金曲時尚／林柏宏黑西裝搭950萬珠寶奪紅毯最帥！韋禮安王子風緊追

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面