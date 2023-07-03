星巴克父親節蛋糕推威士忌大人味　85度C推童趣風預購85折

▲星巴克、85度Ｃ推父親節蛋糕預購優惠 。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

7月正式開啟下半年行程，首個溫馨節日父親節，連鎖咖啡星巴克與85度C都推出蛋糕預購，祭出85折與88折不等的優惠，讓提早部署的民眾們能先享有小確幸，星巴克大人味提拉米蘇用威士忌咖啡酒糖液加持芬芳，85度C則用不同造型主題，呈現童趣的爸爸日常，一些不敢說的話就讓蛋糕來向爸爸說謝謝吧。

星巴克從7／5起推出一系列父親節檔期新品，品牌主打使用在地新鮮芒果、混合生乳奶霜，再夾入一層果凍狀芒果庫利與鬆軟原味戚風蛋糕的「6吋芒果生乳蛋糕」，此外，夾入瑪斯卡邦乳酪的海綿蛋糕，刷上威士忌咖啡酒糖液的「5吋威士忌提拉米蘇」，則是屬於爸爸的醇厚大人味。





而6月初上市的栗子布蕾蛋糕，以原味蛋糕結合濃郁栗子奶油內餡與滑順布蕾，中間再以栗子戚風蛋糕凸顯出變化，上層點綴栗子奶油及兩種栗子顆粒，具有整體淡雅的栗子風味，深受市場好評，也在父親節推出5吋蛋糕款，提供更多選擇。

星巴克表示，7月前預購父親節指定蛋糕、或購買指定包裝食品與指定包袋類商品，享單件9折，兩件88折優惠，且結帳時可依上述指定商品品項，獲得飲料好友分享優惠一張（可累計）。

85度C今年以「父の日 父是山」為主題，推出4款平價造型蛋糕，包括以壯麗的富士山為背景，隱喻爸爸就是每個家庭最堅固的靠山的6吋「父是山」蛋糕；上方有各種工具造型的8吋「萬能老爸」，以及仿真的美金鈔票的「老子有錢」、和超人造型配件的「超能老爸」，讓爸爸能會心一笑。

業者表示，7／6到8／5期間，預購父親節主題蛋糕可享85折優惠，限門市現場購買。此外，7／6至8／8期間，85Cafe APP會員再推單筆不限品項消費滿500元，可抽1萬元旅遊基金，總共20位名額，將於8／10在官方粉絲專頁公布中獎名單。