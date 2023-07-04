迪士尼100周年聯名飾品必須收藏！小熊維尼、公主系列超夢幻

文／美人圈

今年是迪士尼100周年，許多飾品品牌搭上熱潮推出系列商品，除了米奇、米妮、小熊維尼等迪士尼經典角色，公主系列也美到讓大家為之瘋狂，尤其是今年推出《小美人魚》真人版電影，也讓各家廠商發揮設計巧思，將童話故事刻劃在小小的飾品上。今天為大家介紹4大飾品品牌的迪士尼100周年聯名商品，一起踏入童話世界。

迪士尼100周年聯名飾品

1：K.UNO

首先是迪士經典卡通《小熊維尼》的夢幻戒指，小熊維尼被最愛的蜂蜜圍繞，宛如夢境般甜蜜又奢侈的情境，整體意象為小熊維尼在鑲滿閃亮寶石的蜂蜜上，思索著光明的未來，其開心模樣令人為之雀躍，不僅奢華又夢幻，戴上後也相當有份量。

▲《小熊維尼》戒指。（圖／K.UNO官網，下同）

K.UNO的項鍊採用傳統技法「七寶燒（鏤空琺瑯）」，將迪士尼的回憶珍藏在恆久閃耀的珠寶之中。《白雪公主》以內心純真善良著稱，設計採用彩色寶石，呈現出繽紛多彩的白雪公主與森林百花；《小鹿斑比》在項鍊上呈現小鹿斑比與桑普這對森林裡的好朋友共度的場景；《樂佩公主》則演繹樂佩與尤金心靈相通的特別時刻，以彩色寶石中格外繽紛閃亮的藍寶石與溫暖的黃水晶，代表無數天燈升上夜空的景象，船上鑲滿了配鑽，宛如水面反射的瀲灩波光。

K.UNO以最具代表性的「米奇與米妮」為主題，推出適合日常生活配戴的期間限定系列珠寶。以第一部上映的米奇系列電影《威利汽船》為主題的項鍊，並利用經典的米奇與米妮限定圖案，設計出左右成對的耳環；米奇與米妮的2色戒指，頭上閃耀的「100」來自「Disney100」限定LOGO；項鍊綴有3顆璀璨的鑽石，以裝飾藝術風格的鏤空設計，呈現「Disney100」的限定圖案。還有設計靈感來自電視機的項鍊，圖案使用1960年代曾於日本播出的電視節目《米奇俱樂部》。

2：Vacanza Accessory

這次Vacanza迪士尼100周年系列推出經典角色米奇、米妮和唐老鴨的手鍊，全系列推出金、銀兩色，皆選用低致敏925純銀材質，而金色款也特別採用18K金電鍍工藝，展現完美質感，持久不易掉色。

▲米妮和唐老鴨的手鍊。（圖／vacanza，下同）

此次微奢輕珠寶「V Class®迪士尼公主系列」，項鍊設計靈感來源為五位人氣迪士尼公主代表性圖案，包含《小美人魚》愛麗兒公主的人魚尾巴款、《美女與野獸》貝兒公主的玫瑰花款、《阿拉丁》茉莉公主的神燈款、《仙履奇緣》仙杜瑞拉公主的玻璃鞋款、《白雪公主》的蘋果款，精心呈現每個主角故事中的重要元素！項鍊上鑲上硬度僅次於鑽石的5A鋯石，讓戴上項鍊的妳都能成為精緻女孩。

除了項鍊外，更推金、銀兩色戒指，同樣選用五位人氣迪士尼公主為設計主軸，靈感採用公主城堡外輪廓，設計出華麗甜美的戒指，包含《小美人魚》愛麗兒公主的亞特蘭提卡城堡款、《阿拉丁》茉莉公主的蘇丹城堡款，低調奢華的戒指賦予女孩們專屬的微奢氣質感。

3：Lotin

Lotin慶祝迪士尼100周年，將每位公主的象徵細膩刻劃在戒指的設計上。白雪公主的代表色是紅、白、黃和深藍的鋯石，就像紅鋯石點綴毒蘋果讓人無法自拔。灰姑娘經典的配件玻璃舞鞋設計加上仙杜瑞拉的藍、白色的鋯石，適合每個朝幸福往前的每個女孩。

▲《白雪公主》戒指。（圖／IG@lotinˍaccessory，下同）

貝兒在最後一片玫瑰花瓣落下前，用真誠的心感動野獸，白色的鋯石在玫瑰花中間象徵帶刺的玫瑰花瓣包圍一顆純白的真心。茉莉公主熱愛自由，摩擦戒指上的魔法神燈許願，一步步實現心中所願。

樂佩款將代表跨出舒適圈的金色長髮辮子設計在戒指上，點綴的小花和粉紫色的皇冠，象徵她的冒險之心。愛麗兒勇敢追求自己所愛，鏤空貝殼的造型，一旁用點綴海星，配上綠色、淺粉、白色和藍色的小鋯石，像是波光粼粼的海面上浮出的一顆真心。

近期童話改編電影《小美人魚》上映，Lotin也推出許多小美人魚的系列商品，今天幫大家整理三款充滿童話氣息的手鍊。第一款將小美人魚在海面上遙望星空的經典畫面重現，簡約字牌刻上「Free Spirit」愛麗兒的自由精神，搭配代表愛和勇氣的美人魚尾巴，閃亮的鋯石將浪漫故事點綴，在感情面前，希望我們能都擁有「自由之心」，擇我所愛，也愛我所選的。第二款獨家設計了望著陸地上的愛麗兒搭配著海星及貝殼的手鍊，使用材質合金材質、珍珠搭配彩釉，了解愛裡的犧牲與收穫。第三款採用925純銀及施華洛世奇水晶，以純銀的鏈子搭配愛心海草環繞小美人魚的剪影 ，貝殼、海星跟綠、粉、藍、蛋白石多種顏色的水晶，彷彿身在海底世界裡。

▲小美人魚系列飾品。（圖／lotin官網）

4：Pandora

Pandora在迪士尼100周年也推出了許多經典童話故事角色的吊飾，周年限定的蛇形手鏈，限量發行極具珍藏價值，選用925銀由人手綴飾而成，鏈扣飾以米奇頭像，14K金圓形裝飾上鑄刻「Disney 100」字樣，配搭心愛的Disney x Pandora串飾，頌揚百年奇妙傳奇。

▲Disney x Pandora串飾。（圖／IG@theofficialpandora）

其中925銀奥斯華幸運兔款吊飾，雙眼綴以人手塗繪的黑色琺瑯，褲子由14K金點綴，手拿一顆璀璨的實驗室人造鑽石，頌揚迪士尼百年史上早期角色之一。米妮吊飾設計選用925銀由人手綴飾而成，高跟鞋則以實心14K金鑄造，蝴蝶結鑲嵌璀璨的人造鑽石；另外限定米妮雙墜吊飾，以米妮頭像的輪廓設計，前方鍍14K玫瑰飾牌呈鏤空設計，嵌入透明密鑲寶石，迪士尼粉絲絕對要收藏。

▲迪士尼經典角色吊飾，粉絲必收藏。（圖／IG@Pandora官網）

電影《小美人魚》正夯，Pandora也推出一系列經典造型吊飾，愛麗兒吊飾刻畫出愛麗兒的臉部和飄逸長髮，人魚尾巴以藍綠色搭配櫻桃紅琺瑯。貝殼串飾描繪水底奇妙風景，繽紛魚兒與人魚愛麗兒綴以手工塗繪琺瑯細節，珊瑚礁飾以925銀圓珠和粉紅色寶石，刻有「Under the sea」字樣。

925銀的賽巴斯汀吊飾以愛麗兒的螃蟹朋友為靈感，以橙色的琉璃為蟹殼，眼睛和蟹爪細節超可愛。烏蘇拉吊飾以她神秘邪惡的力量為靈感，紫色漆面人造珠嵌於925銀觸手間，觸手上還鑲有璀璨寶石。

▲《小美人魚》系列正夯。（圖／IG@theofficialpandora、Pandora粉絲專頁）



延伸閱讀

2023平價飾品推薦！6家PTT、Dcard爆推平價飾品特搜，通通百元有找不傷荷包 時髦控必追

今夏飾品流行關鍵字！日妞最愛COCOSHNIK輕珠寶，基本款也能搭出精緻高級感

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧、

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載