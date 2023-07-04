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3萬擁有鍛造碳材質錶！　天梭復古設計吸睛

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▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲坤達佩戴天梭表Sideral系列41mm自動腕錶，31,500元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

復古魅力無法擋，天梭表（TISSOT）重現70年代意指恆星與太空「Sideral」腕錶風采，但以當今熱門的鍛造碳材質打造新版Sideral系列，特色是輕量、耐高溫、抗腐蝕，且呈現獨特的雲狀大理石紋路，具平滑的霧面質感，配上黃色、藍色或紅色內圈與穿孔橡膠錶帶，洋溢青春活力，31,500元便能擁有鍛造碳材質錶。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表Sideral腕錶（左）1970天梭博物館系列，右為2023全新鍛造碳版本。

天梭表Sideral系列最早始於1969年世上第一款玻璃纖維腕錶，2年後推出結合黃色橡膠錶帶和創新一體式穿孔橡膠錶帶的Sideral S腕錶大賣，成為品牌招牌作之一，今年新版本取其創新材質的精神，採用鍛造碳錶殼，以及具潛水和帆船賽事計時刻度的黑色PVD單向旋轉錶圈，面盤採用多色夜光時標和分標，和綠紅帆船賽倒數計時儀錶概念設計，呼應當年大眾喜愛的帆船賽事，而透明底蓋可欣賞動力儲存80小時、配備Nivachron™ 鈦合金抗磁游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表Sideral鍛造碳機械錶紅色款，31,500元。

古董時計也深深影響MIDO（美度表），以1954年發表的Powerwind自動上鍊機芯為靈感，其自動裝置僅需7枚零件製成，當年的可靠與精準性延伸至今日設計，推出採用相似機制的Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶，搭載Nivachron™游絲的Calibre 80自動上鍊機芯，而外型則流露復古風格，太陽紋絲光打磨面盤上點綴復古字體數字、軌道分鐘圈間隔圓點以及日期視窗下6時位置的矩形標記，共有藍或黑面精鋼錶，以及經過黃金PVD塗層處理等3款式。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶，30,800元。（圖／MIDO提供，以下同）

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO經過黃金PVD塗層處理的Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕錶，35,700元。

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關鍵字：

TISSOT, 天梭表, 坤達, MIDO, 美度表

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