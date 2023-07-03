不吃早餐會變胖？營養師曝真相：做好「飲食3重點」就沒問題

▲營養師分享做好3飲食重點，不吃早餐也沒問題。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

應該不少人都聽說過「不吃早餐會變胖，還會影響代謝」這一類的說法，但營養師谷傳玲就表示，其實到目前為止並沒有研究確認不吃早餐會引起肥胖或其他健康問題，所以不用為了怕胖而硬逼自己吃早餐。她也分享該如何判斷自己是否能不吃早餐，搭配3大飲食重點，即使不吃早餐也不會影響健康。

首先，營養師指出，要不要吃早餐可以聽從自己身體的信號來判斷，如果你不吃早餐也不會影響到當天的「良好狀態」，那你就可以不吃早餐。而所謂的「良好狀態」是指你整個上午依舊可以高效的工作或學習，而不會出現低血糖的問題；到了中午也不會餓到饑不擇食，不會特別想吃高糖、高油這些不健康的食物。

但少了早餐這頓正餐，還是容易影響到全天的營養攝取，所以不吃早餐的人要更重視午餐和晚餐的食物攝取內容，谷傳玲提醒這兩餐一定要包含三類食物：主食、蔬菜和蛋白質，並且建議要做到以下3個重點。

＃多吃全穀物



多吃像是糙米、大麥、燕麥、藜麥、小米等全穀物，盡量把主食裡的全穀物比例拉高，可以吃到1/2的比例，或是全吃全穀物也可以，這樣可獲得更多的維生素B群和膳食纖維。

＃多吃深色蔬菜



建議多吃像是菠菜、油麥菜（A菜）、小油菜、茼蒿、綠花椰、紅莧菜、番茄等深色蔬菜，深色蔬菜富含更多的維生素和抗氧化成分，比起淺色的蔬菜營養價值更高。

＃多吃優質蛋白質



像是去皮的雞肉和鯖魚、鮭魚、鱸魚、白蝦等海鮮，這些食物的蛋白質含量非常豐富，而且飽和脂肪酸更低，尤其像是鮭魚、鯖魚、鮪魚等這幾種魚還富含對抗發炎和對心血管健康有幫助的DHA，可說是比豬、牛、羊肉健康很多。

除了注意以上3大重點，谷傳玲也提醒這三類食物要盡量吃得均衡一點，比如說一頓飯裡主食要吃1.5～2個拳頭，蔬菜也要吃到1.5～2拳頭，蛋白質大概吃到1個拳頭。但如果有必要，她也建議不吃早餐的人可以服用複合營養素補充劑，以免出現微量營養素缺乏。