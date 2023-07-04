吃冰消暑小心越吃越累！中醫教3招緩解「夏日疲勞」讓你恢復活力

▲中醫提醒，狂喝冰飲消暑小心讓「夏日疲勞」症狀變嚴重。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

端午節過後，即將進入小暑的節氣，也意味著正式進入炎熱夏季，而連日高溫，除了讓人熱到狂喝冰飲、吃冰品來消暑，你是不是也變得容易疲累、沒精神？京都堂的林易萱中醫師就表示，在夏季有不少人會感到「夏日疲勞」，出現口渴、疲累、昏沉等症狀。她也進一步解析成因，並分享能緩解這種疲勞的3大秘訣，從飲食、中藥方到生活習慣全都告訴你，讓你夏季也能保持活力。

首先，林易萱指出「夏日疲勞的主要原因是暑邪進入人體」，暑邪是中醫對外界環境致病因素的稱呼。因暑性炎熱升散，導致皮膚腠理開而流汗多，汗多導致氣隨津液流失而致氣虛，因此夏日容易有口渴、疲累、昏沉等症狀。

而每當天氣炎熱，就會有許多人會選擇飲用冰涼的飲料或享用冰淇淋來緩解燥熱，但林醫師提醒，過度攝取這些冷飲和冰品，可能會對脾臟的運化功能產生不良影響，導致身體內的濕氣增加，從而加劇疲勞感。當發現自己吃冰品到排不出汗、身體感到寒冷、頭痛或腹痛等症狀時，這可能是你已經吃過量的警訊。

想要緩解「夏日疲勞」的症狀，林醫師建議，夏季裡的中醫調養可從清暑、補氣兼養陰著手，因暑邪耗氣傷陰，中藥方會常使用生脈飲加減來補氣消除疲勞；使用麥門冬和荷葉等來養陰。飲食部分上，建議可適量食用西瓜、綠豆湯、薏仁等來幫助消暑去濕氣。

最後，林醫師提醒，在炎熱的夏季這段時間，很多大家常做消暑的飲食、生活習慣，以中醫角度來看都容易引起濕氣體質。想要在夏季保持活力、避免夏日疲勞的症狀出現，建議避開在氣溫過高時到戶外活動，也要適時補充水分；而天熱出汗時，先擦乾皮膚上的汗液再進入冷氣房，以免皮膚毛孔打開時寒氣進入到體內，保養身體的重點在於避免濕熱夾雜，自然能在夏季保持有好的體力。