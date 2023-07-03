fb ig video ETtoday search mobile

香蕉＋牛奶簡單吃助減肥　掌握2時段喝是重點

>

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲香蕉加上牛奶趁兩個時機喝，能幫助減肥。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季水果盛產，包括香蕉鳳梨在市場上經濟又實惠，有營養師推薦一週喝3次香蕉牛奶，不但含有多種維他命、纖維素與抗疲勞因子，選對時間喝還能幫助減肥，補充活力又能更輕盈。

營養師尤偉銘表示，減肥最重要的就是減少熱量攝取，有時候上班族起床通勤時間來不及準備，亂吃外食或隨便吃飽，反而容易變胖又不營養，建議可以用香蕉牛奶取代早餐，因為香蕉含有豐富纖維與碳水化合物，牛奶也有足夠蛋白質，容易飽又不易餓，也有營養。

▲香蕉牛奶。（圖／pixabay）

▲便宜又好製作，只要掌握2時機喝更健康。（圖／pixabay）

而平常有運動習慣的民眾，建議在運動後1個小時補充香蕉牛奶，來修復肌肉，1根香蕉搭配240ml牛奶，正好是碳水化合物與蛋白質的3：1黃金比例，適合修補肌肉組織，此時再去吃正餐，也可以避免吃得過量。

但要注意，正餐吃完後攝取香蕉牛奶，反而有可能發胖，千萬不要把它當做飯後點心，此外，因含有高鉀、高磷的成分，若腎臟有疾病、急性腹瀉、乳糖不耐症者，都不適宜飲用。而製作香蕉牛奶時也不宜加入太多的糖。

▲香蕉牛奶。（圖／pixabay）

▲若家中沒果汁機，吃穀片時加入香蕉也有同樣效果。（圖／pixabay）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

星巴克今「限時8小時」買一送一　整周連鎖咖啡優惠一次看

星巴克今「限時8小時」買一送一　整周連鎖咖啡優惠一次看

Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款

Jisoo趕飛機穿2萬3的人字拖好奢華！整雙義大利製作的旗艦鞋款

5款精品草編包推薦　MIU MIU夢幻櫻花粉、BALENCIAGA遮陽帽設計超Q 歐米茄藍面海馬錶11連發　喬治克隆尼搶戴當型男大叔 趙麗穎深V裝美背全都露　De Beers鑽石光閃爆全場 金曲時尚／安溥女神氣質噴發奪「三美」第一！李心潔西裝穿出帥美style 有錢人都會有的三大特質！養成「幸運體質」好事自然來敲門 你該保持距離的5種人　「潛在性騷擾者」與個性好壞無關 星巴克父親節蛋糕推威士忌大人味　85度C推童趣風預購85折

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面