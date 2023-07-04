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伊能靜：無論這個世界如何議論我們，我們都要成為自己的女王

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▲▼伊能靜金句 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜的心靈雞湯總讓人獲益良多。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜愛自己，教導女兒也有自己的方式，她在小紅書分享，她給女兒米粒不是頂奢的概念，而是鼓勵她女生一定要走出自己的道路，或許你不是這個世界認知的那個你，但你一定要活出自己的最璀璨的樣子。

▲▼伊能靜金句 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜在《小紅書》中提到，她很喜歡有一本描述香奈兒的書叫做《我沒有時間討厭你》，她說人類的認知是非常狹窄的，對於認知以外的事物，我們都會懷疑攻擊找藉口，但香奈兒卻認為，人就應該把時間耗費在所有美好的事物上。

這本書中有句話令她印象深刻，它說〝我沒有時間討厭你，更沒有時間去想如何討好你。〞我生命中的每一分每一秒都要拿來滋養、成就和創造自己，而當這個世界看終於看懂的時候，我們已經站在時代的前面。

▲▼伊能靜金句 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜提到自己曾說過一句話，靠爸媽的是公主，靠丈夫的是皇后，只有靠自己才是女王，無論我們出生如何卑微，無論這個世界如何議論我們，我們都要成為自己的女王。

她也對大家喊話，她是經過很大的修煉，才能做到讓自己的內在世界不被打擾，不被輕易的被撼動，這讓她有了獨處的能力，也希望姊妹們也能找到屬於自己的小宇宙，有一天你會覺得活在自己的世界裡，是一種至高無上的讚美。

關鍵字：

伊能靜, 金句, 心靈雞湯

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