Gucci 13億珠寶襲台　百克拉寶石長鍊精巧秘訣在於「鏤空」

▲模特兒佩戴Gucci Allegoria四季寓言系列春天主題的18K黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌綠色碧璽、彩碧璽和鑽石，約74,500,000元。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci於6月在發源地佛羅倫斯發表Gucci Allegoria四季寓言系列高級珠寶，全球巡迴首站今起至7月12日於台北BELLAVITA寶麗廣塲登場，展出128件、總值近13億元珠寶與腕錶，每一件作品藉由碩大彩色寶石點出季節，當中代表春季的80公分標誌性長項鍊鑲嵌226克拉的枕形切割綠色碧璽，為此次展覽最大的彩寶，深具分量且精巧，關鍵在於主石鑲在鏤空金屬中，讓光線得以穿透並顯得輕盈，周圍點綴長方形鑽石與星星圖案，相當精緻，也將Gucci高級珠寶的精髓完美呈現。





▲Gucci Allegoria四季寓言系列春天主題的18K黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌粉色碧璽、彩碧璽和鑽石，約40,650,000元。

2019年首度發表高級珠寶的Gucci，雖然在高級珠寶圈尚稱「年輕」，但已展露精湛工藝以及高辨識度的元素，鑲嵌梯鑽的幾何圖騰長鍊、張嘴露利齒的獅頭、蝴蝶結均為讓人一眼認出是Gucci作品的招牌設計，特別是蝴蝶結常作為項鍊扣頭裝飾，即便反戴也毫無違和感；精緻工藝則在細部裝飾一覽無遺，在最新Gucci Allegoria四季寓言系列高級珠寶中，不少作品結合顫動工藝，戴上後鑽石、寶石會隨身體律動微微顫動，散發極致光彩。





▲模特兒佩戴Gucci Allegoria四季寓言系列夏季主題18K白金項鍊，鑲嵌祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石項鍊約61,100,000元，耳環約28,800,000元。

在夏季主題的祖母綠、帕拉伊巴碧璽及鑽石的白金項鍊與耳環中，可見Gucci用上難得一見的「佩斯利鑽石」（Paisley），以玫瑰式切工展現如變形蟲造型的美鑽，一面猶如鏡面、另一面呈現立體的玫瑰車工層次，正反兩面皆美；此次Gucci Allegoria四季寓言系列同時展現細膩配色，白鑽搭橙黃色石榴石的成對髮夾演繹秋日的豐饒、結合藍色琺瑯並鑲嵌25.36克拉黃色藍寶石的長項鍊則凸顯冬日的冷冽但又帶有歲末節慶歡樂氣息，讓人驚豔色彩的魅力無窮。

▲Gucci Allegoria四季寓言系列夏季主題18K白金耳環鑲嵌祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石，23,400,000元。





▲Gucci Allegoria四季寓言系列代表秋季的18K白金鑲橙色石榴石鑽石髮夾，約5,100,000元。





▲Gucci Allegoria四季寓言系列冬季主題18K白金和藍色琺瑯鑲104.4克拉黃色藍寶石和鑽石項鍊，約37,250,000元。

同場展出的Gucci高級珠寶腕錶，則以翱翔宇宙為主題，涵蓋陀飛輪、逆跳與月相錶，當中G-Timeless Moonlight腕錶滿足顧客訂製的願望，可依照個人出生地點、時間與日期選擇6顆代表個人星盤的寶石與6顆鑽石交錯鑲嵌於面盤上，並可在內圈銘刻自訂的5個字母，創作專屬個人的錶款。

▲Gucci G-Timeless Planetarium 中置飛行陀飛輪18K玫瑰金多彩寶石腕錶，11,700,000元。





▲Gucci G-Timeless Moonlight 18K白金雙月相腕錶，客製化寶石鑲嵌藍色錶盤 3,700,000元。

四季更迭不斷啟發珠寶品牌創作，De Beers發表第二篇章的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列，便以四季為主題創作4款破蛹而出的華麗蝴蝶戒指，同時發表4套共37件高級珠寶，代表春季的套組受南非原生種花卉帝王花重重交疊的花瓣啟發；象徵夏季的設計呈現螺旋結構，靈感源自沙灘上發現的菊石化石；秋季套組則首度運用大明火琺瑯工藝，以抽象線條詮釋秋日落葉紛飛的景致；而冬季珠寶藉由鑲嵌美鑽的幾何圖案，演繹冰凍湖面上的冰雪碎片。





▲模特兒佩戴春季主題Metamorphosis by De Beers高級珠寶，靈感源自南非的原生種帝王花。（圖／De Beers提供，以下同）





▲模特兒展示夏季主題Metamorphosis by De Beers高級珠寶，設計來自沙灘上發現的菊石化石。





▲De Beers依四季設計4款Metamorphosis by De Beers蝴蝶造型鑽石戒指。