《黑鏡6》莎瑪海耶克連換兩個大包搶鏡　怒闖公司砸場是女神指定款

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Netflix大受好評的英國影集《黑鏡》第六季在6月15日正式上線，其中以串流平台為題材的《瓊糟透了》，更是找來大咖莎瑪海耶克（Salma Hayek）出演，而她在劇中一連換上的兩顆氣勢大包，原來是來自這兩個品牌。

《黑鏡》第六季第一集《瓊糟透了》是由安妮墨菲（Annie Murphy）飾演科技公司主管「瓊」，發現自己日常的私生活被串流平台拍成影集，而自己的角色在影集中還是由莎瑪海耶克飾演，私生活全面曝光讓人生大亂，求助無門的瓊後來與莎瑪海耶克決定合作闖進串流平台，想辦法奪回自己人生與肖像的主控權。

《黑鏡》莎瑪海耶克飆罵律師背這咖

Bottega Veneta Arco Tote

在劇中女主角瓊因為私生活被搬上螢光幕前，讓人生陷入一片混亂，並且求助無門的同時，她來開始惡搞內容，並讓劇中飾演她的莎瑪海耶克做出出格行為，隨後莎瑪海耶克怒罵律師並找上女主角本人時，肩上背的就是Bottega Veneta的Arco托特包。

Bottega Veneta推出的Arco托特包超適合時髦的上班族做為通勤包，放大的編織格紋，以及超大的內容量，上班需要用到的文件、筆電全部都能放進去，在劇中莎瑪海耶克背上這咖大包，讓整體造型專業又有氣勢，同系列也有中型包款可以選擇。

《黑鏡》莎瑪海耶克怒闖串流平台總部

BALENCIAGA CRUSH

在Bottega Veneta之後，莎瑪海耶克決定勇闖劇中串流平台總部，這時候她選擇穿上搶眼的黃色連身褲裝，搭配的是BALENCIAGA前衛的CRUSH包款，同樣選擇的是大尺寸的包型，看起來有一種輸人不輸陣的超強氣勢（笑）。

在2022秋冬大秀上登場的CRUSH包，以經典的沙漏包作為延伸設計，並以柔軟的皮革材質打造，讓原本有尖角的拱形包底看來稍微柔和，同時這款包也是許多女神的愛用包款，包括鄭秀文、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、韓韶禧等女神們也都背上身過！

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