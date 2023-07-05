12星座7月運勢！雙子迎來偏財運、射手想遮掩謊言將被戳破

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7月運勢

海王星是金星高八度，意思是他們的性質相近，皆於愛與美、藝術有關，只是涉及的層面不同，海王將金星關注的人事物提升到更高的境地。恰好海王與金星同在本月進入逆行，海王在1日、金星則與象徵療癒的凱龍星在23日，從本月開始的幾個月，人們不自覺地深入探究這類的主題，並謹慎地回顧、處理會為你的一生留下濃墨重彩的各種情感關係。

由於行運海王位於他掌管的雙魚座，金星位於人群焦點的獅子座，以近期沸騰延燒的Me too新聞為例，令人忍不住思考，他們在人世間搞出這些感情、關係的大戲是為了向世人宣示什麼意義？

此外，逆行的海王在月初遇上金星／天王四分相以及滿月，月底逆行的金星與水星獅子合相，意味本月的重心仍以各類情感事件的後續發展為主，因揭開了假象、人設假面或抑制的阻力，只要人們開始願意正視存在的問題，不論是跟自己、親人、伴侶，或是對你影響深遠的人，接受心靈、心理諮商，或能緩和事態的中立者的協助，相信能從中找到解脫與療癒身心的方法。

在世俗占星裡，能精凖指出社會潮流趨勢的行運南北交點也搭著這波的行星轉換，在12日移進牡羊－天秤軸線，點出未來18個月社會重心會以人我分際、兩性平等、公平正義有關。

牡羊座 3.21~4.20

月初注意別跟自己過不去，或與家人、孩子為了一些看似小事，卻很傷感情的狀況鬧彆扭，都是自己人，多關心對方、開玩笑或用自嘲的幽默來化解衝突，免得無限上綱，鬧到一發不可收拾。與戀人之間若兩人的愛意已無法戰勝雞毛蒜皮的日常瑣事，寧分勿濫，若還愛著對方，別一吵架就嚷著分手。守護火星10日移入處女，未來一個月左右，全心投入工作會有非常實值的好收獲。

金牛座 4.21~5.20

月初儘管守護金星與天王四分相，但在幸運木星的加持之下，足以緩解一些你在團體裡碰到的人際關係壓力，以往你在人群中若是屬於低調掛的人，本月會因遇到認可你能力之人、脾性相近的友伴，使你比以往容易敞開心房，月底進入金逆到九月初，或許會觸發一些深沉的心理雜質、積累多時的情緒沉痾，或是要處理難以應對的親情，最好找到適合的支持資源，才不必獨自面對。

雙子座 5.21~6.20

月初守護水星得到太陽與木星的挹注，行為舉止自帶光環與自信，正財收入不錯，還有偏財運，抽中獎品或刮中獎金，大概覺得好運無法擋，又因金火二星讓你的實力受肯定，底氣特別足，花錢不手軟。10日至20日請依照擬定的進度、列好的細項行事，雖說海王逆行會影響你的事業發展，好在火土、日冥的兩組對分相讓你看破一些人我分際上的盲點，會包容伴侶，但不會縱容。

巨蟹座 6.21~7.21

月初日水二星在巨蟹合相，因與木星、土星構成小三角的勢能，不論你此時被什麼卡住，7到15日之間可獲得人生導師或心靈上師的指點、受到好書或精闢言談的啟發、通過一項對你人生意義非凡的考核，或是參與慈善、義賣事宜，甚至是懂你的好友推你一把，讓你的人生獲得翻轉。工作方面需要充分運用積累的人脈資源，集結團體、社群之力，將良善的勢能推己及人。感情要表達心意。

獅子座 7.22~8.22

月初金火二星在獅子，日水二星合相，事業在眾人同心齊力之下表現可圈可點，與人合作、感情交流也因將心比心而創造了雙贏。火星10日移入處女、11日水星移入獅子，鼓勵你在洽商、開會以及言談之間，展現個人精準與大氣的魅力，不要過於小心翼翼，寧願慢工出細活，也不可假意周旋、敷衍行事，一旦忙不過來最好請求協助，尤其下旬金逆到九月初，做人與待人講求心誠。

處女座 8.23~9.22

月初守護水星在太陽與幸運木星的推動之下，助力、庇佑無所不在，你雖不見得是台上最耀眼的那位，不過若是沒有你的付出，就不會有亮眼的成果，徜若你身處的職場夥伴們忽視你、搶走你的功勞，甚至到了讓你心累的地步，不妨思考何時適合華麗轉身。海、金二星的逆行，意味近期會品嚐到過去種下的善果。因土海二星在你的伴侶宮逆行，提醒你特別注意無法信任的人。

天秤座 9.23~10.22

土海二星的逆行引發了一片混亂、隨波逐流的時期，還好月初日水合相，讓你的事業、工作發展、與人合作以及感情交流等，會有相當美好、柔和的發展，只不過在3日滿月的前後，守護金星與天王四分相，你的人生、在意的關係會起大波瀾，你必須擺脫原本優柔寡斷、什麼都想要的心態，穿越這番振盪，留下真正對你有益處的關係，下旬金逆到九月初，做人要講信用，不可自欺欺人。

天蠍座 10.23~11.22

月初為了財務傷腦筋，或得強力補給個人技能，壓力雖大但你會有靠山的支持。3日滿月的前後，事業或合作遇到權勢議題，別因一時衝動導致事態的發展令你無法冷靜。7日到15日之間，特別需要靈活應對，找到與人共事的默契，別拿關心或負責任當藉口，插足他人的感情或職責，吃力不討好。下旬金逆到九月初，除了影響你的事業與未來，也能再度牽起過往合作之人互動的機會。

射手座 11.23~12.21

一進本月就打翻情緒潘朵拉的盒子，想放掉綑綁你的責任或情感枷鎖，此時不論人生現狀如何，金火二星提醒你：look on the bright side（翻譯：往好的方面看）。火星進處女後更建議你坦然地對世人呈現你的厲害之處，充滿活力的度過每一天，而不是陷在糖衣、假象裡。本月海王、金星相繼逆行，越想遮掩的東西越會曝光，謊言接二連三的被戳破，金逆到九月初，與國際或財務相關的事宜要格外仔細安排。

摩羯座 12.22~1.19

儘管守護土星逆行，月初與人情往來還算自在，海王逆行令你正視隱藏在友誼、承接專案計劃裡的算計，檢討你曾為了自保犯下哪些失誤。3日摩羯滿月，破局、分手的情況讓你決定面對現實，即便對方自以為他有立場與權利主宰你的人生，你卻再也不想容忍他的掌控與刁難，本想趁火星移入處女研擬一套做戰計劃，只不過月底金逆到九月初，期間適合與對方和解，找到解套方法。

水瓶座 1.20~2.18

本月是感情、親情以及合作關係的整頓時期，月初幾經分分合合，嘴上大方的說分手、拆夥，心裡實在捨不得，牽扯出了很多令人驚嘆的戲碼，想讓對方回心轉意，但對方去意甚堅，只好寄情於工作，充分體現情場失意、工作得意的現實人生。可把斜槓經營得相當精彩，在家工作的人，17-20日之間要懂得自制，避免分心、懶散，有情緒失調或情感思覺失調的人，親友會是好助力。

雙魚座 2.19~3.20

土星、海王在雙魚逆行，雖可能碰到被誤解、被人錯待，或事倍功半的情況，正好讓你看清楚該與誰切八斷、要脫離哪個職場、專案小組，或小團體以及同溫層。此時的你得到眾多真心對待的親友支持，走過人生的風風雨雨，你的底氣在火星10日進處女之後漸漲，本想給人找台階對方卻不領情，亂帶風向或抹黑你，你不會再息事寧人。金逆期間請顧好身心健康，施展你神奇的工作能力。

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