菲董提LV Speedy到處踩場　超狂身價曝光，拿著一棟千萬豪宅趴趴走

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菲董以Louis Vuitton新任男裝創意總監身分獻上LV首場大秀之後，他也頻繁出現於各大品牌的秀場，包括Dior的2024春夏男裝發表、好友Nigo執掌的KENZO 2024春夏大秀、LOEWE的秀場上都能看到他的蹤影，他戴著他招牌的Tiffany鑽石眼鏡，還有一只黃色Speedy旅行袋，陪著他每天到處跑行程，讓這款包成為最近時尚圈的討論焦點。

菲董御用黃色Speedy旅行袋身價曝光

菲董親自介紹該包款名稱為「Millionaire」，據悉售價正訂為100萬歐元，約超過台幣三千萬元，名符其實啊！「Millionaire」採用由珍稀皮革實驗性工作室所手工製作的鱷魚皮製成，鋪滿翻轉的LV Monogram圖樣，手提包上的五金釦環、拉鍊、鉚釘、鍊帶皆是由黃金材料打造，側邊的LV鎖頭掛飾甚至鑲有VVS鑽石，所以說菲董等於是把一棟豪宅放在腿上看秀、提著一棟豪宅在路上走。





蕾哈娜頂孕肚替Louis Vuitton Speedy系列手袋拍攝新廣告

身為菲董的至親好友，蕾哈娜義不容辭出鏡擔任LV新形象主角，然而大秀前率先曝光的廣告終於釋出全貌，在北島圭三和瑪汀西姆斯的鏡頭下，蕾哈娜頂著圓滾滾的孕肚，霸氣示範多種顏色、尺寸的Speedy手袋。

全新Speedy手袋系列介紹

Speedy手袋是菲董擁有的第一顆LV包，蘊含他對紐約曼哈頓下城運河街充斥多元文化的各種想像，「我想為各行各業的人士設計一款日常使用的經典手袋。」這是菲董版本Speedy手袋的設計宗旨。

全新Speedy系列更重視日常生活的實用性，保留經典梯形線條，但是運用柔軟的粒面小牛皮、內襯小羊皮，把整個包身都變軟了，並以絲網印刷工藝製作出的Monogram圖紋，打造出手繪的效果，鮮豔的黃、紅、綠、藍色讓Speedy彷彿重獲新生，變得更年輕潮流化。

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