安格斯12星座一周運勢7／3-7／9　牡羊躺著也中槍、雙魚注意小人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

7月登場的海王星逆行，為12星座投入了更多不確定的因素，對牡羊座的影響也將如漣漪般慢慢擴張。此時人際運勢上會稍辛苦些，奇怪的議論和耳語，將成為生活裡的絆腳石，讓你煩不勝煩躺著也中槍。感情方面，與心上人之間的戀情溫度緩緩高升，只是牡羊的情緒化就像不時炸彈，當心莫名低落的內心戲打壞了正要萌芽的感情。

金牛座 4.21~5.20

原本有些渾沌的思緒，能在理性梳理下愈來愈清晰，金牛座這周與其苦苦追趕著時間，不如停下腳步重新聆聽自己內心的方向與想法，在金星的推波助瀾之下，在心中猶豫不決的煩心事，將自本周開始得到明確的指引。感情方面的進展時快時慢，重點是別被自己困住，就算有小小阻礙也別擔心，認真、執著，你的感情終能被看見。

雙子座 5.21~6.20

海王星逆行帶來了慢速衝擊，這周雙子座節奏有突然慢下來的趨勢，就算再急躁也沒用，工作上一波三折，連帶愛情的進度也凝結，向來能把姐妹淘糾結的心事煩惱分析得頭頭是道的雙子，對別人的事很在行，自己的感情事卻束手無策，單身者可能一直抓不到心上人的想法，而有對象者和情人溝通有點落差，反而需要高人指點。

巨蟹座 6.21~7.21

水星、太陽接連駐守本命宮位，這是屬於巨蟹座一年之中難得的運勢高峰期，即使多顆行星逆行環繞，讓你有揮之不去的隱憂，不過仍能迎來許多的好運，沖散你心中的那份不確定的鬱卒感，不妨讓自己更有自信的面對生活。愛情運步調上揚，單身者有望迎來桃花朵朵開的佳期，與心上人感情一拍即合的機會非常高喔！

獅子座 7.22~8.22

金星帶來的強大力量，能讓獅子座這周神采奕奕，在人群中受到的注目的機會大增，連帶單身者桃花也有增加的趨勢，只是愛情的緣分稍嫌薄弱，美好的邂逅很可能雷聲大雨點小收尾，想要如願談成感情，還需放下偶包再積極一些。此外，炎炎夏日裡獅子座旅運頗佳，遠行旅遊能為你喚來好運，一掃工作或生活上的陰霾。

處女座 8.23~9.22

金星持續為處女座帶來了能量，這周的你工作、人際互動上熱鬧非凡，能被賦予重責大任，就算只想低調都難，不過只要憑著穩紮穩打的底子走跳，在長官、長輩面前嶄露頭角，就能輕鬆贏得表現，只不過這周土星、冥王星、海王星逆行下，事情藏有凶險，感情上若缺乏經營，兩人之間距離將可能會愈拉愈遠。

天秤座 9.23~10.22

土星、冥王退行持續發酵，這周海王星逆行也參了一腳，對天秤座來說造成的影響不算小，這周開始面對工作及重要事情上最好收起平時愛開玩笑、隨興的態度，過於輕率的舉動都可能讓你說服力銳減。與情人之間別太意氣用事，如果出現意見不合的狀況，一定要耐著性子聽完對方的訴求，一昧堅持己見對兩人感情是沒有幫助的。

天蠍座 10.23~11.22

莫名的冷言冷語與冷笑話，往往容易讓你無意間與眾人產生距離，然而這周的天蠍座保持距離反能相安無事，在工作或互動往來密切的關係上，要格外當心與人之間的摩擦與衝突，任何小小的不耐煩都可能引發一場口舌紛爭，感情會是你運勢翻轉的鑰匙，能在你需要的時候給你最大的支援，讓你能在逆風下依舊堅強。

射手座 11.23~12.21

進入運勢短暫收割期，過去的忙碌與努力，將能在近期得到回收，這周射手運勢表現漸入佳境，挾帶著行星們的正能量，過去提不起勇氣完成的事情，不妨加緊醞釀耕耘，為自己爭取幸福。正在愛情中長跑的射手，感情逐日堆疊，也許會有想定下來的衝動，單身者與心上人之間起伏不定的運勢波動暫緩，愈來愈轉向穩定。

摩羯座 12.22~1.19

太過一板一眼、太過緊繃的過生活，只怕原有的樂趣通通跑光！這周摩羯座容易陷入自我糾結的低潮，大環境明明對你友善，你卻容易因為小事往心裡去，得當心健康上出現警訊，金星當道，摩羯其實可以找個機會好好的放鬆自己，透過朋友聚會或出遊，能暫時把煩惱丟一邊，單身者還能從中拓展桃花，遇見與自己興趣相似的對象。

水瓶座 1.20~2.18

總愛在人群中往邊緣走去的水瓶座，可千萬別忽視了身邊朋友對你的關心和影響，夏日陽光燦爛的季節，適合水瓶好好在朋友群中刷一波存在感，將能大大活絡你的人際關係。不妨找機會外出透透氣，有對象者，與情人相約出去黑皮，無論去海邊踏浪玩水，都能釋放潛藏於心中的壓力，獲得大大的充電，兩人關係更密切。

雙魚座 2.19~3.20

海王星本周開始逆行，雙魚座是主受衝擊的星座之一，這周在社交應對上引發小人麻煩的機率特別高，說話行動最好能再三斟酌，各種打賭、撂狠話的事都別做，以免打臉自己。有對象者，感情上磕磕絆絆難免，重要的是能不能在每次衝突後更了解彼此，單身者桃花偏弱，身邊有人正默默在意著你，卻容易在你的忽視下與緣分擦肩。

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